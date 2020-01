Alan Pardews ogen spuwen vuur als hij over ADO praat

Alan Pardew/ Beeld BSR Agency

De 58-jarige Pardew, die voor de rest van het seizoen tekende, werd donderdag voorgesteld aan de pers. Nimmer oogstte een trainerspresentatie bij de Haagse club meer toeloop, oordeelde oud-speler Martin Jol, terug bij de Haagse club als adviseur. Pardew zag er een beetje tegenop. Ook vanwege het ritje naar het stadion op een andere weghelft dan hij gewend was. ‘Ik verlang er vooral naar weer op het trainingsveld staan.’

De komst van Pardew baart opzien. Hij werd in 2012 verkozen tot beste manager van de Premier League na Newcastle United naar Europees voetbal en de kwartfinale van de Europa League te hebben geloodst en bereikte in 2016 nog de FA Cup-finale met Crystal Palace.

De eenvormige selectie van ADO Den Haag zou het vermoedelijk ook in The Championship, het niveau onder de Premier League, moeilijk hebben. En daarbij: wat een eredivisietrainer per jaar toucheert, strijken coaches in de hoogste Engelse divisie vaak minimaal per maand op. ADO heeft weinig te besteden, pas als er een plan ligt zal de Chinese eigenaar weer geld overmaken, gaf Hamdi aan.

Andere cultuur

Pardew had als motivatie dat hij graag een andere voetbalcultuur wilde ontdekken. De laatste anderhalf jaar zonder club had hij zich afgevraagd wat hij wilde. En dat was verbreding, verdieping.

De Londenaar oogt als een nette receptionist in een duur hotel, maar staat bekend als een expressieve coach. Fameus werd hij om zijn zwoele dansje na een doelpunt van Crystal Palace in de FA Cup-finale, maar hij gaf ook eens een speler van Hull City een kopstoot toen die hem bij de zijlijn licht toucheerde. Hij lag geregeld in de clinch met doorgaans kalme vakbroeders. Pardew: ‘Ik ben enthousiast, emotioneel betrokken, wil het beste voor mijn team. Ik heb fouten gemaakt als de spanning opliep. Ik denk dat ik, nu ik wat ouder ben, mezelf beter onder controle heb.’

Spannend zal het zeker worden in Den Haag als er niet snel goede resultaten komen. ADO staat voorlaatste en is al maanden hopeloos uit vorm, leidend tot het vertrek van trainer Alfons Groenendijk en technisch directeur Jeffrey van As. Ook adviseur Kees Jansma stapte op, omdat hij vond dat zijn adviezen in de wind werden geslagen en er onzorgvuldig met mensen werd omgesprongen. Hij had ook zijn twijfels over de komst van Pardew zei hij tegenover Omroep West.

Pardew werkte nooit over de grens en zijn laatste avontuur bij West Bromwich Albion liep uit op een vlot ontslag. Sindsdien kwam hij niet meer aan de bak. In Engeland kiezen veel clubs voor een buitenlandse coach, op het Europese continent kiezen clubs zelden voor een Britse coach. Zeker sinds de fiasco’s met Gary Neville en David Moyes in de Spaanse competitie. Pardew: ‘Misschien komt het door de taalbarrière.’

Hij ziet Nederland als vruchtbare grond, wees op landgenoot Steve McClaren die FC Twente in 2010 naar de landstitel leidde. Op de successen van Bobby Robson bij PSV. ‘Dat heb ik nauwgezet gevolgd. Ik bewonder de tactische kunde van ­Nederlandse trainers.’

Technisch hart

Hamdi stelde trots te zijn op het nieuwe technische hart Pardew, assistent Chris Powell (tevens staflid bij het Engels elftal) en Jol. Hij sloot niet uit langer met Pardew door te willen.

Je zou bijna vergeten dat Maurice Steijn eerste keus was bij ADO. Pas toen Steijn aangaf niet per direct te willen inspringen, werd Pardew uitgenodigd om een wedstrijd te bekijken. Hamdi was onder de indruk van Pardews gedetailleerde beschrijving van de ‘plus- en verbeterpunten’. ‘Hij is een optimist, veel trainers die ik sprak, zeiden alleen maar welke spelers weg moesten.’ Daarbij zaten nog grotere namen dan Pardew trouwens, aldus Hamdi. ‘Maar Alan past hier. Dit is echt geen gok.’

Pardew wil eerst met zijn spelersgroep praten alvorens een strijdplan op te ­tuigen. Op 19 januari moet dat klaar zijn, want dan komt hekkensluiter RKC langs. Pardew: ‘Iedereen moet vechten, moet hongerig zijn. Ik heb er vertrouwen in deze selectie, met misschien een paar versterkingen, te kunnen helpen beter te worden. Anders was ik er niet aan begonnen.’

Na de persconferentie poseerde Pardew op het kunstgrasveld van ADO dat door Manchester United-coach Solskjaer werd aangeduid als het slechtste veld dat hij in tijden had gezien. Het schrok Pardew niet af. ‘Daar moeten we gewoon een voordeel van zien te maken.’

Hamdi opgetogen: ‘Hij heeft vuur in zijn ogen als hij over voetbal praat. Het is een perfecte match, denk ik.’