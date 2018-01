Al na vijf kilometer schiet er iets in de kuit van Choukoud; zo eindigt ook halve marathon van Egmond in mineur

Onvermijdelijke tegenspoed

Ze hebben er zelf ook in gezeten. Hun sport is een grillige conjunctuur van hoogte- en dieptepunten. Toen het Abdi Nageeye in 2015 bij de marathon van Rotterdam niet lukte de limiet te lopen voor deelname aan de Spelen van Rio, werd hij overmand door emotie.



'Ik huilde na de finish zo diep, het was alsof mijn ziel uit me ging', aldus Nageeye. 'Trillingen, dat soort dingen. Zoiets had ik één keer eerder ervaren en dat was na de begrafenis van mijn halfbroer in 2009.' Hij zette zich over de enorme teleurstelling heen. Een half jaar later plaatste hij zich via de marathon van Amsterdam alsnog voor de Spelen.



Michel Butter liep in diezelfde Amsterdamse marathon de Spelen mis op een luttele acht seconden. 'Ja, dat was balen', zegt hij. 'Aan de andere kant: ik zette die dag een onwijs goede prestatie neer. Daardoor kwam de klap voor mij minder hard aan dan veel mensen in de buitenwereld dachten.' Hij benadrukt dat kunnen omgaan met de onvermijdelijke tegenspoed essentieel is voor elke langeafstandsloper.