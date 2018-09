Al Mollemalend wordt Bauke Mollema weer tweede op La Covatilla

Bauke Mollema kwam in een man-tegen-mangevecht tegen Benjamin King net tekort voor de etappezege in de Vuelta. Wéér tweede op La Covatilla. ‘Ik kwam heel dichtbij, maar ik kreeg het gewoon niet dicht.’

Bauke Mollema zoekt zijn weg omhoog in zijn typische stijl. Het wordt een vergeefse jacht op Benjamin King. Foto EPA

Het hoofd en de schouders wiegen van links naar rechts en weer terug om de trappers maar gaande te houden, alsof het bovenlichaam blootstaat aan sterk veranderlijke stormwinden. Zo ziet Mollemalen eruit, Bauke Mollema rijdend in volle overgave.

Er is wel eens geprobeerd hem een wat minder zwoegende stijl aan te meten. Misschien dat een stabielere houding hem wat minder energie zou kosten. Het was tevergeefs. Het is niet anders, het is nu eenmaal de manier waarop hij het allerhardst fietst.

Hij fietst hard, zondag in dit onbarmhartig kale gedeelte van de Sierra de Candelario ten westen van Madrid. Op de klim naar de Alto de la Covatilla, bijna 2.000 meter hoog, is hij op jacht naar de Amerikaan Benjamin King. Ze maakten beiden deel uit van een kopgroep die in de negende etappe van 200 kilometer al snel na de start in Talavera de la Reina was gevormd.

Ontsnapping

Het was zo’n beetje het scenario wat de kopman van Trek, die deze week bijtekende voor nog eens twee jaar bij de ploeg, al had voorspeld. Hij wilde het weer gaan proberen, meezitten in een ontsnapping en dan maar hopen dat de klassementsrenners de aanvallers de gewenste speelruimte gunnen. Het gebeurt deze zondag ook. De vluchters krijgen bijna 10 minuten.

Zelf heeft hij de hoop op een hoge klassering in Spanje al eerder opgegeven, sinds hij moest passen in de eerste bergetappe, nog in Andalusië, en wegzakte in de rangschikking. Maar Mollema is een type dat zich daardoor niet uit het veld laat slaan. Hij kroop meteen in de rol van rittenkaper, waarmee hij in 2017 in de Tour de France ook de mooiste zege uit zijn carrière boekte met winst in Le Puy-en-Velay. Vorige week reed hij ook al in een vroege kopgroep in de etappe naar Roquetas de Mar, waar hij het in de sprint moest afleggen tegen medevluchter Simon Clark.

De Amerikaan Benjamin King wint op La Covatilla. Foto AFP

Achtervolging

Maar dit is andere koek. Die woensdag aan de Spaanse zuidkust, eindigde het in vele kilometers over vlak land. La Covatilla is een gluiperd van bijna 10 kilometer, waarin steile en makkelijk lopende stukken elkaar afwisselen. King demarreert 19 kilometer voor de aankomst uit de groep. Mollema besluit aan de voet van de klim de anderen te verlaten en in zijn eentje de achtervolging in te zetten. De achterstand is anderhalve minuut.

Hij weet waaraan hij begint. De Covatilla is vertrouwd terrein. In 2011 werd hij hier tweede, net achter de Ier Daniel Martin. Het leverde hem bovendien de rode trui op. Hij bleef de Spanjaard Joaquim Rodríguez precies één seconde voor.

Zondag ontvouwt zich een beklijvend man-tegen-mangevecht. De teller die het verschil tussen beide renners meet, loopt aanvankelijk snel terug. Na 2 kilometer is het nog minder dan een minuut. Er is een moment dat King even wild met het hoofd schudt – het is alsof hij ook letterlijk het hoofd laat hangen. Op een steil stuk valt hij nagenoeg stil, zijn fiets zwalkt even. Mollema heeft de mond opengesperd en nadert al Mollemalend de koploper.

Secondespel

De volgauto’s zijn ertussenuit. Het is een secondespel geworden. 21. 23. 21. 18. 20. Het lijkt erop alsof King weer iets van een ritme heeft hervonden. Hij zit weer stil op zijn fiets, maar de grimas bevestigt dat het zeer doet. Er wacht nog een steil stukje, op minder dan 2 kilometer van de aankomstlijn. Kan Mollema, een renner met een veel grotere reputatie in het hooggebergte dan King, dan daar toeslaan? Het zweet gutst van het hoofd van de Nederlander. Ergens in de hitte van de strijd heeft hij zijn zonnebril van het hoofd getrokken. Alles wat irriteert, alles wat ballast is, moet maar overboord. Het moet nu gebeuren.

Het gebeurt niet. Nog minder dan een kilometer. 26. 30. En meer. Het is voorbij. Het is op. Hij is leeg en laat het lopen. Het maakt toch niet meer uit wat hij doet. Weer tweede op de Covatilla. In 2011 bewaarde hij er goede herinneringen aan. Dat hij destijds als klassementsleider op de hoogste trede van het podium belandde, was destijds nauwelijks voorzien. Maar nu moet hij gedacht hebben dat hij de dagzege echt binnen bereik had. Hij blijft er 48 seconden vandaan.

Balen

Mollema voor de camera van de NOS: ‘Het is balen. Ik dacht op een gegeven moment: ik rij er naartoe. Ik kwam heel dichtbij, maar ik kreeg het gewoon niet dicht. Toen was het gedaan. Het is niet anders.’

Het duurt lang voordat Benjamin King weer aanspreekbaar is. Het is zijn tweede zege in deze Vuelta, maar deze was natuurlijk het mooist. ‘Het was mistig in mijn hoofd. Ik heb nog nooit zo geleden.’