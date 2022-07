Al knokkend starten de Oranjevrouwen het EK met gelijkspel (1-1)

Jill Roord, die de bal hard en laag in de hoek schoot, maakte de 1-1 tegen Zweden. Zo begint het EK voor Oranje met gelijkspel. Beeld ANP / EPA

Ze zouden er staan als het toernooi zou beginnen, zeiden Nederlandse voetbalsters de afgelopen weken. Een dikke nederlaag tegen Engeland, futloze potjes tegen zwakke landen, het maakte allemaal niet uit. Als het EK zou beginnen, zouden ze bewijzen dat ze hun titel niet zomaar uit handen zouden geven.

Het klonk een beetje tegen beter weten in, maar de eerste wedstrijd heeft ze deels gelijk gegeven. Nederland moest er voor knokken, maar wist tegen het sterke Zweden een gelijkspel uit het vuur te slepen. En dat terwijl twee ervaren krachten al snel het veld moesten verlaten.

Bondscoach Mark Parsons begon op Brammall Lane in Sheffield, dat met ruim 21.000 voor tweederde gevuld was, met zijn vertrouwde basis. Maar in de 9e minuut kwam keeper Sari van Veenendaal hard in botsing met Stefanie van der Gragt. Eerst leek het erop dat de verdediger eruit moest, maar zij kon toch weer verder. Tien minuten later bleek dat juist de geroutineerde doelverdediger teveel last van haar schouder had en vervangen moest worden door Twente-keeper Daphne van Domselaar.

Een kwartier later kwam ook haar teamgenoot Marisa Olislagers in het veld, omdat Aniek Nouwen geblesseerd uitviel. Dat gebeurde vlak nadat Zweden de score opende. De centrale verdediger werd daarbij door haar benen gespeeld, waarna de voorzet voor de voeten belandde van linksback Jonna Andersson, die onder Van Domselaar door binnenschoot.

Nederland was in die fase al meer onder druk komen te staan. De voetbalsters speelden energieker dan de laatste wedstrijden, maar na een halfuur spelen begon Zweden meer aan te dringen en kansen te krijgen. Nederland kon zelf aanvallend weinig uitrichten, de enige kans in de zestien meter werd door Daniëlle van de Donk overgeschoten.

In de eerste minuten na de rust leek het er op dat de Zweden de score uit zouden bouwen, maar Nederland ontsnapte omdat twee grote kansen slecht werden uitgespeeld. De goal viel snel daarna, na een prachtige actie van Vivianne Miedema, die aan de zijlijn met een schijnbeweging een Zweedse het bos in stuurde. De aanval leek eerst te stranden, maar de bal kwam uiteindelijk terecht bij Jill Roord, die hard en laag in de hoek schoot.

Zweden hield daarna iets meer het initiatief, maar waar Nederland de laatste wedstrijden tegen grote landen bezweek, was de ploeg nu meer solide. Een kwartier voor tijd kreeg Nederland juist de grootste kans uit een counter. Miedema wist Roord te bereiken, maar zij miste na een lange sprint de controle.

Het gelijkspel moet een opluchting zijn na de moeizame aanloop naar het EK. De eerste oefenwedstrijd tegen Engeland ging met maar liefst 5-1 verloren, een nederlaag waar bondscoach Parsons zichzelf de schuld van gaf, omdat hij zijn speelsters te lang te aanvallend liet spelen. Daarna werden de ingelaste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus (3-0) en de oefenpot tegen Finland (2-0) wel gewonnen, maar het spel hield tegen deze zwakke tegenstanders niet over.

Terwijl Parsons bleef volhouden dat er ondertussen grote stappen werden gezet, hielden de spelers zich vast aan hun prestaties uit het verleden. Nederland speelde ook in het verleden niet altijd denderend, maar wist in toernooien wel boven zichzelf uit te stijgen. Vooral op het WK in 2019 bereikte de ploeg knokkend de finale.

De eerste wedstrijd geeft ze in ieder geval deels gelijk. Zweden is op papier de sterkste tegenstander van de poule, met ook nog Portugal en Zweden. Door het gelijkspel houdt Nederland zicht op de eerste plek en daarmee eventueel op een wat minder sterke tegenstander in de kwartfinale.