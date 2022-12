‘Al die jongens zijn er vooral voor één ding: om te voetballen’

Nico W. van Yperen, hoogleraar sportpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Verdedigers van mensenrechten hebben er sinds dit weekend een vijand bij. Arsène Wenger verpakte het in een sportieve analyse, maar zijn boodschap was duidelijk: voetbalteams kunnen volgens hem maar beter niet bezig zijn met politieke statements.

De Fransman wees tijdens een tussentijdse evaluatie eerst op een open deur: dat het op een WK belangrijk is de eerste wedstrijd niet te verliezen. Ploegen als Frankrijk, Engeland en Brazilië waren daarvoor volgens hem ‘mentaal klaar’. Daarna volgde de controversiële toevoeging, want volgens Wenger hadden zij de ‘focus op de competitie en niet op politieke demonstraties’.

De sneer richting het Duitse team, dat met handen voor de monden poseerde voor de eerste wedstrijd tegen Japan en daarna verloor, is niet te missen. Het is weinig politiek correct van de chief of global football development van de Fifa, en het past precies in het straatje van zijn werkgever, die weinig opheeft met critici van het toernooi in het Golfstaatje. Maar betekent dat ook dat de Fransman ongelijk heeft?

Afsluiten voor ruis

De opmerking van de oud-coach van Arsenal doet denken aan topsporters die hun succes verklaren of uitleggen wat ze hebben geleerd van een tegenslag. Vaak vertellen ze dan dat ze zich hebben aangeleerd om zich vooral te concentreren op wat ze moeten doen. En zich af te sluiten voor alle ruis, voor alles waar ze zelf geen invloed op hebben.

‘Topsporters leren zich te focussen op hun taak’, zegt ook hoogleraar sportpsychologie Nico van Yperen. ‘Daar is de hele mentale begeleiding op gericht. Allerlei factoren kunnen voor afleiding zorgen en als dat gebeurt, is dat meestal niet bevorderlijk voor de prestatie.’

Mensenrechtenactivisten mogen dan aankomen met moreel verheven argumenten, voor sporters en hun begeleiders zijn statements potentiële stoorzenders. Met de nadruk op potentieel, want Van Yperen is sceptisch over het verband dat Wenger suggereert tussen politieke betrokkenheid en slecht presteren.

‘Nederland heeft toch ook met arbeiders gevoetbald?’, zegt hij. ‘En het Nederlands team heeft gewoon naar behoren gepresteerd. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat hen dat heeft afgeleid.’

Spanningen

Het hangt vooral van het team en de sporters zelf af of dat zo is. Leeft het onderwerp enorm in een groep? Zijn er teamleden met hele uitgesproken opvattingen? Is het een onderwerp dat kan zorgen voor tweespalt? Dat zijn factoren die bepalen of dit voor gewenste of juist ongewenste afleiding kan zorgen.

Wenger noemde Engeland als positief voorbeeld, maar vergat even dat het team van Gareth Southgate in Qatar knielt voor elke wedstrijd. Ook dat is een omstreden gebaar, want het zorgde eerder voor zowel boegeroep als applaus. Het weerhield de Engelsen er niet van zich bij de laatste acht te voetballen.

‘Maar met corona hebben we ook gezien dat opvattingen behoorlijk uiteen kunnen lopen en voor spanningen kunnen zorgen’, legt Van Yperen uit. ‘ Dat wil je natuurlijk niet op een WK, dus daar moet je als coach wel alert op zijn. Het managen van afleidingen is een hele belangrijke taak van de coach en staf.’

Hand voor de mond

Louis van Gaal is zich daar zeer van bewust. Het voetballen met de arbeiders liet hij toe, maar verder houdt hij bewust de boot af. Ook hij sloot eerder al niet uit dat het verlies van Duitsland te maken had met de politieke uiting. ‘Dat is de vraag. Ik wil dat risico niet lopen. We zijn hier om wereldkampioen te worden.’

Volgens Duitse media was het in ieder geval duidelijk dat niet iedereen in de Duitse ploeg hetzelfde dacht over de hand voor de mond. Slechts twee spelers, Manuel Neuer en Leon Goretzka, zouden er uitgesproken voorstanders van zijn geweest. De rest zou zich daarnaar hebben geschikt.

‘Het kan best dat ze bij het maken van die teamfoto dachten: wat moet ik hiermee?’, zegt Van Yperen. ‘Maar denk je nou echt dat ze daardoor werden afgeleid van hun prestatie? Daar geloof ik helemaal niks van.’

Het handgebaar wordt nu becommentarieerd in het licht van de Duitse uitschakeling. Spelers zoeken dus naar excuses, en dit is dan een mooi concreet voorbeeld. Maar het zou de Groningse hoogleraar verbazen als uitgerekend deze kwestie voor grote onrust heeft gezorgd.

‘Sporters zijn vooral bezig met een WK en met presteren’, weet hij. ‘Dat is zo dominant en sterk dat iedere sporter iedere opvatting daar ondergeschikt aan maakt. Een coach moet dat natuurlijk in de gaten houden, maar spelers zijn daar heel ontvankelijk voor. Al die jongens zijn er vooral voor één ding: om te voetballen.’