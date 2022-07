Al bij het Wilhelmus voor het eerste WK-duel schiet herstelde hockeyster Eva de Goede vol

Eva de Goede tijdens de WK-wedstrijd Nederland - Ierland (5-1) in duel met Kathryn Mullan. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Ruim zeven maanden geleden dacht Eva de Goede dat haar hockeycarrière voorbij was. In een interland tegen België scheurde ze de voorste kruisband in haar rechterknie af en raakte de buitenste meniscus beschadigd. De toenmalig aanvoerder van het Nederlands team verliet in tranen het haar geliefde Wagener Stadion in Amstelveen.

Zaterdag vloeiden er op dezelfde locatie opnieuw tranen bij de elegante middenvelder (33) die tweemaal werd uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Tranen van ongeloof, van trots, van opluchting en vooral van geluk. Voorafgaand aan het eerste WK-duel met Ierland spookte tijdens het Wilhelmus haar lange, eenzame revalidatie door haar hoofd en biggelden de tranen over haar wangen.

‘Ik kreeg even een besefmomentje; ik heb het toch maar mooi geflikt’, blikte De Goede zaterdagavond terug op haar echte rentree op het hoogste niveau. In de aanloop naar het WK had ze tien dagen eerder haar eerste minuten gemaakt in een Pro League-duel met China. De doorgaans nuchtere De Goede was zelf verbaasd over haar emoties tijdens het volkslied. ‘Lange tijd kon ik niet geloven dat het WK echt gaat beginnen en dat ik er gewoon bij ben. Als je daar dan staat, in een volgepakt stadion met familie en vrienden op de tribune, is dat echt prachtig. Ik had niet verwacht dat het zoveel met me zou doen.’

Op de kop af zestien jaar na haar debuut in het Nederlands team speelde Eva de Goede tegen de Ierse hockeyvrouwen haar 253ste interland. Dit WK is bovendien haar 25ste titeltoernooi. Samen met haar ploeggenoot Lidewij Welten was ze er al bij op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. ‘Lied stond naast me tijdens het volkslied en zei: ik ben trots op je, mooi dat we hier nog steeds samen staan als twee oudjes.’

Met haar WK-optreden neemt De Goede – zoals ze het zelf zegt – ‘een verantwoord risico’ met haar knie. Voor het herstel na een kruisbandblessure staan normaliter negen tot twaalf maanden. De Goede maakte haar rentree in wedstrijdverband na zeven maanden en twaalf dagen. ‘Mijn chirurg zei kort na de operatie dat ik het WK kon vergeten. Maar mijn revalidatie verliep zo voorspoedig dat ik het toch in mijn achterhoofd bleef houden.’

Memphis

De Goede revalideerde de eerste drie maanden na haar operatie in Zuid-Afrika, het land van haar vriend. In die periode keek ze met een schuin oog naar voorbeelden van topsporters die sneller dan verwacht weer op de been waren na kruisbandletsel. ‘Natuurlijk had ik ook Memphis Depay in mijn hoofd’, zegt De Goede over de topvoetballer die 6,5 maand na het afscheuren van zijn voorste kruisband weer een wedstrijd speelde. ‘Maar elke kruisbandblessure is anders. Sommige sporters komen nooit meer terug, anderen heel snel. Ik heb dat maar losgelaten. Ik vond het wel heel fijn om mijn ervaringen te delen met andere sporters die hetzelfde hebben meegemaakt. Zo heb ik veel steun gehad aan mijn oude teamgenoten Naomi van As en Kim Lammers.’

Terwijl De Goede begin dit jaar in Zuid-Afrika werkte aan haar herstel nam de hockeybond tot haar verbazing afscheid van bondscoach Alyson Annan met wie ze een goede band onderhield. Annan werd verantwoordelijk gehouden voor het negatieve prestatieklimaat bij de hockeyvrouwen. De Goede spreekt van een ‘moeilijke en zware tijd’. ‘Voor mezelf was het fijn dat ik op afstand kon werken aan mijn revalidatie, maar gezien de situatie was het natuurlijk niet ideaal. Ik heb in die tijd veel telefonisch contact gehad met de speelsters, met Alyson en met de nieuwe bondscoach Jamilon Mülders.’

De Goede, inmiddels geen aanvoerder meer, wil nu vooral vooruitkijken. ‘Ik heb het onwijs naar mijn zin in het team. We hebben de afgelopen maanden ups en downs beleefd en ik heb echt het idee dat we een stijgende lijn te pakken hebben. Iedereen snakte ernaar om eindelijk weer een groot toernooi te spelen. Ik ben dankbaar dat ik dit mee mag maken’, aldus De Goede, die onlangs haar contract verlengde bij haar club HGC in Wassenaar.

Als vanouds

In de WK-ouverture tegen Ierland (5-1 winst) kwam De Goede in drie van de vier kwarten in actie. Bij vlagen liet ze haar klasse zien met splijtende passes en coachend was de middenvelder die vooral aan de linkerkant speelde als vanouds aanwezig. ‘Fysiek gaat het goed. Mijn knie voelt elke dag sterker en vrijer. Maar ik verwacht niet van mezelf dat ik hier op mijn best ben.’ Angst om duels aan te gaan heeft ze niet. ‘Als ik het niet honderd procent vertrouw, speel ik niet.’