AkzoNobel breekt met schipper Tienpont vlak voor Volvo Ocean Race

In-port-race

Tienpont zei vrijdagavond dat hij het nieuws uit de media had moeten vernemen. Dit wordt door het verfconcern nadrukkelijk betwist. Opmerkelijk is dat Tienpont eerder op de dag al niet aan boord was toen er door alle zeven deelnemende teams een proefrace werd gevaren. Zaterdag deed Team AkzoNobel ook zonder hem mee aan de eerste 'in-port-race', het officiële begin van deze dertiende editie van de Volvo Ocean Race. De in-port-race is een korte wedstrijd die in elke etappehaven plaatsvindt, mede als vermaak voor publiek aan de wal. Deze races leveren geen punten op, maar de uitslagen daarvan zijn wel bepalend indien teams na alle etappes op evenveel punten zijn geëindigd. De eerste etappe start zondag 22 oktober en voert van Alicante naar Lissabon. De elfde en laatste etappe eindigt in juni volgend jaar in Den Haag.



Tienpont heeft AkzoNobel na zijn afzetting publiekelijk uitgenodigd om nog deze zaterdag met hem in gesprek te gaan. Dat voorstel ontmoet in Alicante de nodige scepsis. Het feit dat het verf- en chemieconcern hem in het openbaar heeft laat vallen, suggereert dat het punt van verder praten is gepasseerd. Het gerucht gaat dat het dit voorjaar ook al bijna is misgegaan tussen het bedrijf en de schipper.