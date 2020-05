Akkoord over salarisreductie betaald voetbal

Het jeugdcomplex van PSV. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De KNVB berekende dat de clubs 300 miljoen euro misliepen door het voortijdig beëindigen van de competities. Het perspectief van spelen zonder publiek tot 1 januari 2021 of langer maakt de verliezen nog groter.

De KNVB deed al een beroep op het noodfonds van de overheid, maar de directie besefte dat de clubs ook zelf moesten snoeien in de kosten. Donderdag presenteerden de spelersvakbonden VVCS en ProProf, werkgeversorganisatie FBO en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) een pakket, waarbij een ‘progressieve staffel’ wordt gehanteerd. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. ‘Een historisch akkoord’, aldus betrokken partijen.

Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, leverde al 20 procent van zijn salaris in, die norm geldt nu voor bestuurders en spelers met de hoogste salarissen. PSV maakte donderdag bekend dat met de spelers wordt overlegd hoeveel ze moeten inleveren. ‘We zijn de eerste bedrijfstak die met een collectief salarisoffer en een aanpassing van de CAO komt’, verklaarde Ko Andriessen, voorzitter van ProProf, tegenover persbureau ANP.

Per 1 september wordt het betaalde voetbal hervat, zij het zonder publiek. De KNVB toonde zich onaangenaam verrast door de brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer, waarin hij voorspelde dat ‘spookduels’ zeker tot eind 2020 en wellicht zelfs een jaar noodzakelijk zijn. ‘Alleen met een vaccin kunnen toeschouwers worden toegelaten tot grote evenementen als voetbalwedstrijden.’

Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, spreekt van ‘heel slecht nieuws’. De club liet donderdag weten dat de contracten met trainer Gonzalo García en zijn staf niet worden verlengd, nadat al eerder afscheid was genomen van technisch directeur Ted van Leeuwen. Hoe moet een complete staf en een halve selectie worden vervangen, terwijl Twente het water wederom tot de lippen staat?

Van der Kraan: ‘In de begroting voor dit seizoen hielden we rekening met een tekort van 3,2 miljoen euro, maar we verkochten meer kaarten en hadden een hogere omzet in de horeca. Zo hadden we het verlies bijna tot nul gereduceerd, tot de competitie vanwege het coronavirus werd gestopt. Nu komen we uit op een verlies van twee miljoen euro.’

De salarisreductie voor directie, spelers en het personeel van FC Twente is ‘een stapje’, aldus Van der Kraan. ‘En we moeten bekijken wat die ‘staffel’ in de salariskorting voor ons betekent.’

Hij vreest dat FC Twente veel dieper in de rode cijfers komt, wanneer spelen zonder publiek voor langere tijd de norm blijft. Van der Kraan: ‘Als dat doemscenario zich voltrekt, komen we uit op een verlies van 10- tot 12 miljoen euro. En het kan oplopen, zolang we niet weten wanneer we weer supporters kunnen toelaten.’

Eerder moest de club al een schuld van tientallen miljoenen euro’s wegwerken, een nieuwe saneringsronde is onvermijdelijk. ‘Ook nu kunnen we niet lijdzaam afwachten tot FC Twente gered wordt’, zegt Van der Kraan. ‘Het wordt een enorme uitdaging, iedereen moet de broekriem aantrekken. Als we niks doen, gaat het helemaal mis. Het spelersbudget wordt verlaagd, vele contracten lopen af. Alles wordt onder een vergrootglas gelegd, de kosten moeten omlaag.’