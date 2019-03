Ajax zweeft nog even

Dusan Tadic van Ajax draait Michael Pinto dol met zijn linkervoet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘We hebben de week goed afgesloten’, zei Ten Hag na de 4-0 tegen Fortuna Sittard, waarna hij opmerkte: ‘Ik zeg liever: we zijn de week goed begonnen.’ Woensdag is het inhaalduel met PEC Zwolle en zondag de moeilijke uitwedstrijd bij AZ. Dan mag het verschil met koploper PSV (nu vijf punten) niet meer zijn dan twee punten, om na de interlandserie te kunnen toeslaan in de topper in Amsterdam op 31 maart.

Zweven. Alles proberen en durven. Hakim Ziyech met zijn hakjes, overstapjes, passeeracties en passes. Prachtig. Boordevol vertrouwen. Arm Fortuna. ‘Tjezus, als we maar niet worden afgeschoten’, dacht trainer René Eijer ergens tijdens de eerste helft. ‘Het klasseverschil was een maatje of drie, en dan gaf Ajax niet eens honderd procent. Iedereen is in beweging, en als het moet gooit Ajax het tempo even omhoog.’

Zweven. Ajax voetbalt en leeft na de kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League op een wolk. Laat zich meevoeren op een hoogpolig tapijtje. Overal zijn trucs. Frenkie de Jong dribbelt en draait dan opeens de andere kant op. Dat doet hij zo vaak. Toch trapt vrijwel iedere tegenstander erin. Omdat het heel snel gaat, omdat hij het ook weleens niet doet. Overal zijn probeersels. En uiteindelijk wisselt Ten Hag zijn vaste krachten Frenkie de Jong, Ziyech en Nicolas Tagliafico, ook uit voorzorg.

De snelle treffer van Dusan Tadic helpt bij het zweefproces. De man met rapportcijfer 10 in de Franse bladen voor zijn optreden tegen Real staat opeens vrij als linksachter Pinto de lange pass van Ziyech na een paar minuten zomaar in zijn voeten kopt. Dat is het teken voor toenemende speelsheid met een serieuze ondertoon, al is Ten Hag na afloop ook kritisch, omdat hij vindt dat de lichtzinnigheid te veel in het spel sloop. ‘4-0 is prima, maar het moet beter.’

Ach, het was Ajax zesde thuisduel op rij met minimaal vier doelpunten, een evenaring van het record. Ajax zit op een fractie na op het moyenne dat kan leiden naar het doelpuntenrecord van 122, uit 1966-1967.

Kwikzilverachtig

Ook David Neres zweeft. In de winterstop verbood Ajax een transfer naar China voor 45 miljoen euro. In China was hij nooit in aanmerking gekomen voor de Selecao, de selectie van de Braziliaanse nationale ploeg waarvoor hij voor het eerst is opgeroepen. Hij is kwikzilverachtig. Hoe hij zijn doelpunt maakte in Madrid, even inhouden, nog een pasje doorlopen en dan de bal met rechts over de vallende doelman Courtois tillen, dat doelpunt verraadt bijzondere klasse.

Hij scoort twee keer zondag en kijkt telkens naar de hemel, het eldorado van het zweven. Als speler van de nationale ploeg, die oefent tegen Panama en Tsjechië, is hij beloond als Ajacied, zoals Tagliafico als Ajacied de aanvoerdersband kreeg van Argentinië toen Messi na het WK een tijdje ontbrak. Ajax telt weer mee. Europa praat over Ajax, over die jonge, frisse ploeg die de broodnodige variatie brengt in het veld van de Champions League.

Zweven dus. Twee directeuren, sterren van vroeger. Edwin van der Sar en Marc Overmars melden zich voor de aftrap samen op het veld en overhandigen Lasse Schöne een cadeau. De Griekse held Ajax, geschilderd, maar dan met het bebaarde hoofd van Schöne. ‘Hij is van die vrije trap in Madrid’, begint Van der Sar zijn praatje. Dan moet hij even stoppen, dan vult het huis van Ajax onder het gesloten dak zich met applaus. De Deen Schöne is landgenoot Lerby voorbij als buitenlander met de meeste duels voor Ajax. Hij valt na rust in voor De Jong en probeert ook zijn Madrileense vrije trap over te doen.

Het zijn mooie tijden voor Ajax, waarbij verdediger Noussair Mazraoui en spits Klaas Jan Huntelaar hun contract zondag verlengden. ‘Te veel euforie’, oordeelt voormalig trainer Louis van Gaal, die vrijdag een boek over zijn voormalige assistent Gerard van der Lem ontving. Daar was een deel van de ploeg van toen, de winnaar van de Champions League in 1995. Frank Rijkaard, blakend van gezondheid, Danny Blind, trots op zoon Daley, Van der Sar, tal van anderen. Ze keken terug, maar ze zijn ook trots op het Ajax van nu. De elftallen zijn niet te vergelijken. Destijds was Ajax de beste ploeg van de wereld, nu een elftal van met routine aangevulde talenten, in een totaal veranderde wereld, vooral in financieel opzicht.

Maar zweven is van alle tijden. Soms lukt het even en dan is het zaak de landing zo lang mogelijk uit te stellen.