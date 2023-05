Ajax ziet Champions League-deelname aan de horizon verdwijnen na tamme 0-0 tegen AZ

Edson Álvarez toont zich sterk in de lucht contra de AZ-defensie, maar ook deze kans levert Ajax geen treffer op. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De ranglijst is een weerspiegeling van de begroting, luidt het cliché in het voetbal, en globaal gezien klopt dat ongeveer, maar gelukkig voor het wezen van de sport niet altijd. FC Groningen degradeert als financiële subtopper, mede door wanbeleid. Het ‘arme’ RKC staat achtste, mede door spelers met een krasje prachtig op te poetsen. Feyenoord is soeverein eerste, met Arne Slot en zijn wonderlijke werkwijze.

Ajax staat derde, liefst vijf punten achter PSV, dat dichtbij de voorronde van de Champions League is, en dreigt te zakken naar de vierde plaats na de lauwe topper van zaterdag tegen AZ. Ajax in de voorronde van de Conference League, het zou zomaar kunnen. ‘Ajax hoort Champions League te spelen’, zei trainer John Heitinga na afloop, nu het totaal mislukte seizoen bijna voorbij is, het seizoen van de implosie, nu de sfeer op de tribunes tam is, het volk alleen nog komt kijken om te controleren hoe het precies afloopt met de val van de kampioen. Ze fluiten van afkeuring.

Ajax gooide pakweg vijf jaar geleden het beleid totaal om, met technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag als gidsen. De uit Engeland gekomen Daley Blind en Dusan Tadic namen de talentvolle jeugd bij de hand. Niet toevallig speelden ze dit seizoen een rol in het verval. Blind verdween halverwege naar Bayern, waar hij vrijwel nooit speelt. Tadic is het symbool voor de implosie. Bijna elke week krijgt de trainer de vraag: waarom laat je Tadic staan?

Afscheid van de titel

Bijna vaste kampioen, aanhaken bij de top van Europa. Groots en meeslepend waren de ambities. Van de titel neemt Ajax dus afscheid. Dat aanhaken in Europa is gelukt en ook weer niet, want na de halve finale in het eerste jaar van de nieuwe koers (2019) trad de gemiddeld gesproken dalende lijn in, terwijl de illusie was gewekt dat Ajax structureel zou meedoen.

Ajax haalde de laatste jaren ongelooflijk veel transferinkomsten op en premies uit de Champions League, maar wist afgelopen zomer de leegloop niet te stoppen en geen adequate vervangers te halen, mede door het gedwongen vertrek van Overmars. Wat te doen met al dat geld? Wie moest het uitgeven? Hoe? Nou ja, op papier is best nog een aantal goede spelers gehaald, maar Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Calvin Bassey en Owen Wijndal blijven achter bij de verwachtingen.

En dan is een salarishuishouding als die van Ajax opeens potsierlijk en een last binnen de organisatie. Spelers die vier miljoen verdienen en geen enkele topwedstrijd winnen in de Nederlandse competitie, laat staan in het buitenland. Een gelijkspel tegen AZ en eentje tegen Feyenoord, de overige vier competitieduels verloren van PSV, Feyenoord en AZ. De coach wijst en wijst zaterdag, en praat na afloop over gemiste kansen.

Beter dan de aankopen

En dan is daar ook een eerste publiek optreden voor de pers van de jongeling Jorrel Hato, 17 jaar, bescheiden, sprekend met zachte stem. Wat hij ervan vindt dat Ajax zich waarschijnlijk niet plaatst voor de voorronde van de Champions League? Ja, wat moet hij daarvan vinden? Hij leeft sowieso in wonderland. Hij houdt Bassey en Wijndal uit de ploeg. Dat is ook het mooie van voetbal, dat die jongen gewoon beter is dan al die aankopen. Hij maakte afgelopen week ook promotie. ‘Ik zat in de kleedkamer bij Jong Ajax. Nu bij het eerste. Op dit moment ben ik goed bezig.’

Hij kon ook niet voorkomen dat Ajax weer matig speelde, al had de winst mogelijk geweest. Ajax gedroeg zich in elk geval beter dan tijdens de aanstellersshow in de bekerfinale, al gaf Álvarez dan een soort kopveeg aan Beukema, die gewoon bleef staan. Maar Tadic en Davy Klaassen stonden meteen weer recht na overtredingen en bleven gewoon voetballen.

Verder was Ajax-AZ weinig opzienbarend. Brian Brobbey bleek in de beslissende fase van het seizoen geen goalgetter. De topschutter van Ajax heeft 11 goals gemaakt. Nog drie duels zijn te spelen, het is bijna onmogelijk om de vijf punten achterstand op PSV nog in te lopen, maar Heitinga blijft geloven. Wat moet hij anders?

Minder stress

‘Sven’ is bezig met een team voor volgend seizoen, zegt hij. Sven is Sven Mislintat, de nieuwe technisch directeur, die mogelijk ook een andere trainer zal aanstellen. Ajax zal wel weer een paar spelers voor mooie bedragen verkopen, er zal opnieuw geld zijn, maar de vraag is hoe dat bedrag te investeren.

En wie wil naar Ajax, in de wetenschap dat de Champions League zonder Ajax zal aftrappen? Voor de positivo’s: het is misschien beter voor de club om in de Europa League te voetballen, of desnoods in de Conference League. Ja, dat betekent minder inkomsten, maar ja, met die inkomsten is weinig gedaan. Het betekent ook minder stress, rustig een team bouwen, accepteren dat succes in sport ook een kwestie is van een golfbeweging. Ontdekken dat geld niet alles bepaalt.