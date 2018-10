Ajax zet Heerenveen met speels gemak opzij en blijft in spoor PSV

Ziyech had aan het duel met AZ een spierblessure overgehouden en sloeg de interlandweek met Marokko over. De spelmaker van Ajax bleek bijtijds fit voor het duel met Heerenveen en haalde meteen zijn gram bij de supporters van zijn voormalige club. Het valt voor supporters niet altijd mee om van Ziyech te houden, ook in de Arena moest de Marokkaanse baltovenaar de scepsis overwinnen. Maar kijk toch naar zijn magische linkervoet, naar alweer een vleugje genialiteit in de slotfase van de eerste helft.

Juist in de fase dat Heerenveen zich enigszins had opgericht na de snelle achterstand gooide Ziyech met een verwoestend schot de wedstrijd in het slot. De herstelde Frenkie de Jong, na zijn basisplaats bij Oranje tegen Duitsland ook terug bij Ajax, pikte de bal op uit een corner en haalde meteen uit. Heerenveen-keeper Hahn bokste de bal te zacht naar de zijkant, Ziyech drukte koeltjes af (0-2) en gebaarde naar de harde kern van de Heerenveen-fans dat zwijgen nu wel gepast was.

Verbouwde defensie

Ajax-coach Ten Hag had zijn defensie moeten verbouwen, want Mazraoui was nog niet volledig hersteld van een liesblessure. Kristensen speelde als rechtsback, allrounder Blind was weer eens linksback, voor de geblesseerde Tagliafico, waardoor de Oostenrijker Wöber naast aanvoerder De Ligt het centrum van de verdediging vormde. Die linie kwam zaterdagavond in het Abe Lenstra stadion nauwelijks onder druk te staan, omdat Heerenveen vooral op het middenveld creativiteit miste.

Alleen de door PSV verhuurde spits Sam Lammers was dreigend in de eerste helft met een paar aardige dribbels en schoten. Heerenveen moest ook al snel in de achtervolging, nadat Schöne opnieuw zijn befaamde zwabberbal had gedemonstreerd. De Deense middenvelder begon als tiener in Heerenveen, hoewel hij nooit in het eerste elftal speelde. Nu verraste Schöne na welgeteld 2 minuten en 22 seconden doelman Hahn met een krul in de bovenhoek: 0-1.

Weggeblazen

Heerenveen werd weggeblazen in de openingsfase, met als hoogtepunt een schitterend passje van Tadic op Van de Beek die rakelings naast schoot. Ook de virtuoze aanname van de Servische aanvaller, waarbij hij de bal van achter zijn lichaam meenam, verdiende applaus. Na een uur kon coach Ten Hag het vizier definitief richten op het Champions Leagueduel met Benfica, dinsdag in de Arena.

Eerst bleef Tadic ijzig koel, toen hij lang moest wachten bij het nemen van een strafschop. Pierie had Dolberg tegen de grond gewerkt, waarna Tadic met links Hahn de verkeerde kant opstuurde: 0-3. Toen Dolberg vervolgens de 0-4 aantekende op aangeven van Kristensen haalde Ten Hag de doelpuntenmaker en Ziyech naar de kant. Invaller Huntelaar raakte in de slotminuut nog de onderkant van de lat.

Zo omzeilde Ajax de eerste horde in een week vol uitdagingen met de klassieker tegen Feyenoord als sluitstuk. Wederom was het enorme krachtverschil dit seizoen in de eredivisie pijnlijk zichtbaar. De spelers van Emmen kwamen als toeristen naar Eindhoven, Heerenveen toonde teveel ontzag voor Ajax en rolde de rode loper uit. Benfica of Heerenveen, het zal voor Ajax een wereld van verschil zijn.