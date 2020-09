Ajax wint weer met tien man

Antony (links) en David Neres. Antony maakte opnieuw het winnende doelpunt. Beeld ANP

In de 70ste minuut van een hoe dan ook meeslepende strijd schiet Eli Dasa namens Vitesse tegen de paal. Bijna 1-2. In de aanval daarop drijft de Ghanees Mohammed Kudus, in recordtijd gegroeid tot publiekslieveling, de bal met machtige tred op. Hij passt op de Braziliaan Antony die heel snel schiet, met rechts, buiten bereik van doelman Remko Pasveer. Een doelpunt van grote klasse, 2-1.

De mensen staan op en juichen de longen uit hun lijf. Dat gaat vanzelf. Niemand denkt op zo’n moment: o, we mogen niet juichen vanwege corona. Dat maakt de opgelaaide discussie over supporters in stadions lastig, met een premier die vindt dat toeschouwers zachtjes ‘hoera’ moeten zeggen en de ware, soms bijna dierlijke emoties in een stadion. Het is eigenlijk de keuze tussen geen publiek toelaten of accepteren dat voetbal nu eenmaal voetbal is, en dat het lekker buiten is. Meestal dan.

Enfin, het was een fijn avondje, zeker voor de helft dankzij Vitesse. Vitesse bood uitstekend weerstand en mocht zichzelf verwijten dat het niet minimaal een punt meenam. Vitesse heeft een uitstekend elftal, met loopvermogen, creativiteit, brutaliteit, techniek, fysiek vermogen en pure hardheid. Ajax speelde net als in de openingswedstrijd tegen Sparta meer dan een helft met tien man, deze keer door een terechte rode kaart voor de Mexicaan Edson Alvarez. In navolging van vorig seizoen, toen vooral in Europese duels, krijgt Ajax soms veel te veel kaarten voor een ploeg die pretendeert het schone voetbal te spelen.

Het volk, met 12 duizend deze keer, trok zich in elk geval weinig aan van het advies van premier Rutte om ‘je bek’ te houden. Het ongenoegen klonk schril onder het gesloten dak van de Arena; een tijdlang om het spel van Ajax zelf en om scheidsrechter Pol van Boekel, de kwade genius voor de mensen op de tribunes, al deed Van Boekel dan weinig fout. En dan te bedenken dat de normaliter luidruchtige F-side de duels boycot uit onvrede met het lotingssysteem voor het verkrijgen van kaarten.

Tussen alle gedoe door voetbalde vooral Vitesse goed, met veel loopvermogen en een ontketende Oussama Tannane, de straatvoetballer die onder de Duitse trainer Thomas Letsch blijkbaar gedijt. Tannane had de neiging te zwaar te zijn, een hypotheek op zijn intrinsieke talent, maar hij bleef lopen zaterdag, in zijn vrije rol achter de aanvallers, topfit als hij oogde. Creatief, speels, met een verwoestend schot. Het was gewoon heerlijk om naar hem te kijken, net als heel Vitesse gewoon beter was dan Ajax, ook toen het nog 11 tegen 11 was. Ajax werd pas beter met tien man.

Nicolas Tagliafico (Ajax) en Oussama Tannane (Vitesse) hadden het regelmatig met elkaar aan de stok. Beeld ANP

Al in de eerste minuut had Tannane kunnen scoren, na een gave solo en een schot naast de kruising. De mannen die de statistieken bijhouden voor Vitesse, op de perstribune, sloegen geregeld de handen voor ogen, om een gemiste kans te betreuren.

Ajax speelt verre van goed in de competitie, ondanks negen punten uit drie. Dat heeft misschien ook te maken met het transferbeleid. In de zomer is een deel van de ziel van het elftal door het nog grotere kapitaal weggekocht. Al zijn nieuwelingen als Antony en Mohammed Kudus ware aanwinsten, het is ook best armoedig om met Zakaria Labyad in de spits te moeten spelen, en middenvelder Álvarez heeft nog zelden overtuigd. Deze keer kreeg hij kort voor rust de rode kaart, toen hij op het been van spits Openda ging staan.

Ajax mocht de handen dichtknijpen met 1-0 bij rust, na een doelpunt dat paste bij de wedstrijd. Matus Bero had kunnen scoren voor Vitesse, als hij het balletje van Openda goed had meegenomen. In de tegenaanval ging het snel, met de pass van Antony, de voorzet van Noussair Mazraoui, het laten lopen van de bal door Labyad en het inschieten door Quincy Promes. Perr Schuurs vertrok bij Ajax al na een half uur, ogenschijnlijk geblesseerd. De jongeling Jurriën Timber verving hem.

Trainer Erik ten Hag van Ajax probeerde het evenwicht enigszins te herstellen door Labyad te offeren voor een extra middenvelder, de slimme loper Jurgen Ekkelenkamp. Het vreemde was dat Vitesse tegen tien Ajacieden minder paraat maakte dan tegen elf. Ekkelenkamp blijft altijd diepte zoeken en was dichtbij de 2-0, toen hij na een prachtige passeerbeweging van Antony de doelman ontweek maar zich in een te moeilijke hoek manoeuvreerde.

Ajax was aanvankelijk sterker in de tweede helft en leek daarop toch te zwichten na de 1-1 van oud-Ajacied Riechedly Bazoer, een loeihard schot. Ajax knokte zich leeg, met het doelpunt van Antony als bekroning. Toch is de vraag opportuun of Ajax voor 6 oktober nog de markt opgaat, want er is toch wel heel veel kwaliteit vertrokken de laatste jaren.