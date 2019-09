Ajax wint van tien Groningers na knullige rode kaart

Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen) en Hakim Ziyech (Ajax) in duel. Beeld BSR Agency

Ajax presenteerde vrijdag een jaarwinst zoals een Nederlandse voetbalclub die nog nooit heeft verwezenlijkt: 52 miljoen euro. Maar zaterdag op het veld tegen FC Groningen was het gewoon elf tegen elf, en duurde het lang voordat de koploper van de eredivisie het verschil op het veld in cijfers kon uitdrukken.

Steeds schriller

De uitslag was 2-0, met doelpunten in het laatste kwartier, toen FC Groningen nog met tien man voetbalde. Steeds schriller klonk in de periode voor de openingstreffer van Lisandro Martinez het gefluit in de Johan Cruijff Arena, waar het volk verwend is de laatste tijd. Al was de motie van afkeuring meer bedoeld voor Groningen, dat steeds meer tijd rekte toen de 0-0 gloorde.

Steeds gejaagder viel Ajax aan tegen de taaie, geconcentreerd spelende tegenstander die zich massaal terugtrok om minimaal een punt te veroveren. Allengs groeide de Amsterdamse pressie, de omsingeling. In de schiettent waren alleen te veel losse flodders te aanschouwen om met een vette hoofdprijs naar huis te gaan, al is 2-0 ook weer geen slechte uitslag. Trainer Danny Buijs had ook beloofd het beter te doen dan woensdag tegen PSV, toen Groningen al snel met 2-0 achterstond.

Knullig was de rode kaart voor oud-Ajacied Django Warmerdam in de 74ste minuut, die tijdrekte bij het ingooien en in de eerste helft al geel had gezien voor een forse overtreding. Scheidsrechter Björn Kuipers had een punt met de sanctie, want naarmate de wedstrijd vorderde en succes gloorde, begon het tijdrekken groteske vormen aan te nemen.

Twee minuten nadat Groningen met zijn tienen kwam te spelen viel dan toch de goal, de eerste van de Argentijn Lisandro Martinez, een van de controleurs op het middenveld. Hij kreeg erg veel ruimte om aan te leggen en scoorde met een geplaatst schot. Klaas Jan Huntelaar besliste het duel even later toen hij de bal inschoof na een prachtige pass van Hakim Ziyech en een dito voorzet van Donny van de Beek.

Scheirdsrechter Björn Kuipers trekt de rode kaart voor Warmerdam. Beeld BSR Agency

Omzet

De NV Ajax liet met de jaarcijfers van vrijdag zien het Nederlandse voetbal in financieel opzicht te zijn ontgroeid. Een verdubbeling van de omzet naar bijna 200 miljoen euro. Met 60 miljoen gestegen kosten, vooral door hogere salarissen en premies. Het zijn onwerkelijke cijfers voor Nederland, waar een tegenstander als FC Groningen dit seizoen met een begroting van 17 miljoen werkt.

Maar geld zegt niet alles, althans, niet altijd, en niet op sommige dagen van het seizoen. Zo mocht FC Groningen lang de illusie koesteren op een punt. Het financiële krachtsverschil weerspiegelde zich op het veld, dat zeker. Dat was ook te zien natuurlijk, hoewel Groningen goed weerstand bood en via razendsnelle tegenaanvallen geregeld in de buurt van doelman André Onana verscheen. Het was voortdurend oppassen voor de eenzame soldaat voorin, Charlison Benschop, snel en redelijk veelzijdig. Ruim halverwege de tweede helft hield Donny van de Beek hem met een gewaagde sliding van scoren af, bij 0-0.

Het is vast pandoer, zeker als Ajax thuis speelt. Ajax aan de bal, de tegenstander verdedigt. Ajax is in de eerste helft ogenschijnlijk niet zo goed soms, maar daarin verricht de ploeg wel een hoop sloopwerk bij de tegenstander. Want de tegenstander loopt en loopt, en houdt tegen. De bal is altijd sneller dan de voetballer en Ajax laat de bal soms snel van vleugel naar vleugel gaan. De tegenstander raakt vermoeid, de doelpunten vallen. Meestal. Zo ging het woensdag tegen Fortuna Sittard, zo gaat het zo vaak eigenlijk. Zo ging het uiteindelijk ook tegen FC Groningen.

Trainer Erik ten Hag gaf al een paar keer aan dat het aanvalsspel nog sneller en nauwkeuriger moet. Het ziet er soms niet zo snel uit, omdat het ook moeilijk is om in kleine ruimte met tempo en overleg op te schieten.

Kansen

Ajax kreeg nochtans tal van hele en halve kansen tot de rust, maar Dusan Tadic, David Neres, Hakim Ziyech, Quincy Promes en Donny van de Beek scoorden niet. Van de Beek was voor de gelegenheid één van de controleurs op het middenveld. De Mexicaan Edson Alvarez was reserve, net als de jonge rechtsachter Sergino Dest. Noussair Mazraoui is weer fit en hij speelde als vleugelverdediger.

Na rust was het spelbeeld ongeveer hetzelfde, met het verschil dat Ajax nu scoorde, net als tegen Fortuna Sittard afgelopen woensdag nadat routinier Huntelaar was ingevallen. Ajax, dat de aanval soms iets te ver doordrijft, wist dat na 1-0 had pleit was beslecht. Zo was het duel onverwacht lastig. Maar woensdag zal het nog aanmerkelijk moeilijker zijn, bij Valencia, in de tweede speelronde van de Champions League.