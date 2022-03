Ajax wint schitterend gevecht en blijft koploper eredivisie

Antony is uitzinnig na de 3-2. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Euforie nam bezit van de Arena, na de zege in extremis, 3-2 dus, dezelfde uitslag als in vorige duels van Ajax met RKC en Cambuur. Resultaat van een als kijkspel zalige wedstrijd, met dank aan het gedurfde voetbal van Feyenoord voor rust en de doodsstrijd van kampioen Ajax.

Ach, de slotfase was om in te lijsten, ondanks beschamende trekjes, vanwege opstootjes of gedoe rond Antony, de maker van de beslissende goal die met de rode kaart verdween, na twee keer geel; shirt uittrekken en tijdrekken. Alle gedoe ontsproot uit de opbouw van de middag, van de wedstrijd die meeslepend was in het kwadraat en emoties door het stadion liet gieren.

Laatste restjes energie

Schitterend was het spel van Feyenoord tot de rust, fantastisch de veerkracht van Ajax. Gewonnen, met de laatste restjes energie, met een doelpunt van Antony, op aangeven van invaller Nicolas Tagliafico. Ajax profiteerde optimaal van het matige keeperswerk van Ofir Marciano, invaller voor de geblesseerde Justin Bijlow.

Zo is voetbal. Bijna was de wedstrijd verloren voor Ajax, en daarmee misschien de titel. De onvrede groeide in het stadion. Het publiek floot ras-Ajacied Daley Blind uit, en doelman André Onana. De totale ineenstorting dreigde, totdat Ajax zichzelf opraapte, trainer Erik ten Hag het elftal wat anders neerzette en Ajax zich een half uur later terugvond in een ereronde. ‘Feyenoord weggevaagd’, zei Ten Hag met droge ogen. De supporters van de F-side zwaaiden met T-shirts die ze hadden gedragen vanwege de herdenking van de dood van supporter Carlo Picornie, 25 jaar geleden deze week. Zo’n middag dus.

Ajax en Feyenoord boden het publiek een meeslepend duel, zo intens en beladen. De Arena was op de eerste zondag van de lente lange tijd als het eldorado voor Feyenoord, dat zich voor de verandering thuis voelde in Amsterdam. Feyenoord viel tot de rust beter aan, verdedigde beter, liep meer, scoorde vaker en toonde in die fase ook meer passie dan Ajax, dat in tegenstelling tot voorgaande seizoenen vorm verloor in het voorjaar.

Ajax staat op

Maar Ajax doorstaat stormen, zeggen de spelers. Ajax valt en staat op, ging vermetel op jacht naar de gelijkmaker en meer, hoewel de effectuering van het offensief even duurde, want het benutten van kansen was niet voor het eerst dit seizoen een probleem. Het balverlies was legio, tal van opzetjes mislukten. Zo was Steven Berghuis, wiens transfer voor het seizoen geruchtmakend was, meer van waarde voor zijn oude club Feyenoord dan voor Ajax, bij wijze van spreken.

Alleen in de slotfase was het te veel voor Feyenoord, de druk, de gelijkmaker van Dusan Tadic uit een vrije trap uit een moeilijke hoek, waarbij doelman Marciano zwak optrad. En dus de winnende goal van Antony, die zijn shirt uittrok en geschorst is voor de volgende wedstrijd, bij FC Groningen over twee weken.

Gernot Trauner ziet tot zijn schrik dat Timber de bal kan koppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het moet fantastisch zijn geweest voor Guus Til, Fredrik Aursnes of Jens Toornstra, voor Luis Sinisterra en Reiss Nelson, lopen in de vrije ruimte, af en toe de zon op het bolletje, met meer echte wil om te winnen, althans voor rust. In de eerste helft afstand nemen, na rust tegenhouden, dan ook wat geluk hebben, net als Ajax later tijdrekken, tempo uit het spel halen. Maar toch verliezen dus, waardoor Feyenoord, dat donderdag nog voetbalde, definitief afhaakt in de titelstrijd. Trainer Arne Slot noemde twee kantelpunten: de gemiste kans van spits Cyriel Dessers voor 1-3, plus de houdbare vrije trap van Tadic.

Spektakel

Maar de prolongatie van de landstitel is geen uitgemaakte zaak meer voor Ajax, met PSV als achtervolger in vorm, op twee punten. Mede dankzij Feyenoord was de Klassieker een onvergetelijk spektakel, door lef, door de wetenschap dat hier wat te halen viel.

Feyenoord rukte telkens op tot diep op de helft van het kwetsbare Ajax, waar de uitschakeling in de Champions League hard is aangekomen. Feyenoord joeg Ajax alle kanten op en profiteerde telkens van balverlies en foute opstellingen. De halve ingreep van Jurriën Timber op Jens Toornstra, waardoor Guus Til vrije doorgang kreeg en Luis Sinisterra de bal inkopte na een redding van Onana. Het balverlies van Steven Berghuis, met de omschakeling via Aursnes en de afronding van Til. Tussendoor de 1-1 van topschutter Sébastien Haller, ook na matig ingrijpen van de doelman. ‘Marciano is niet van het niveau van Bijlow, maar dat kun je hem niet verwijten’, aldus Slot met treurnis in de stem. ‘We hebben de rug gerecht’, aldus de trotse Ten Hag.