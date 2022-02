Ajax wint opnieuw met de standaarduitslag van 5-0

Sébastian Haller is eerder bij de bal dan Lars Unnerstall en scoort zijn tweede goal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo mooi is het voetbal van Ajax bij tijd en wijle, dat het gewoon jammer is als een wedstrijd voorbij is. Ajax - FC Twente (5-0) was de topper van het weekeinde, maar de koploper ontmantelde de nummer vier volledig, voor de achtste 5-0 in de competitie. Na een moeilijke start raakte Ajax los, om nooit meer vast te komen zitten.

Ach, zo’n cadeau van het voetbal is de 3-0, en zo typerend voor het huidige niveau van Ajax. Het passje van Berghuis, over een paar meter slechts, naar binnen, de drukte van het strafschopgebied in, waar Ryan Gravenberch combineert. De bal vindt weer zijn weg naar Berghuis, want die is doorgelopen en klaar voor de voorzet. Ja, het is uiteindelijk een eigen goal van Robin Pröpper, maar ook dat is typerend. Twente is overhoop gespeeld, weet het niet meer. De goal is synoniem voor de overgave. Weg die bal, desnoods het eigen doel in.

Het is wat Berghuis steeds doet. Passen, doorbewegen, ontvangen, spelen, wat hem tot uitblinker maakt. Nog mooier is trouwens de 4-0, als Ajacieden als een rood-witte zwerm vrije vogels oprukken, als Antony een subtiel balletje geeft over de defensie en topschutter Sébastien Haller met hoog geheven been de bal achter doelman Lars Unnerstall tilt, die goed is maar deze keer kansloos.

Ajax heeft FC Twente uit elkaar getrokken. De 5-0 is ook al zeldzaam in zijn schoonheid, door de druk naar voren, de gretigheid zo laat in de allang besliste wedstrijd, de omsingeling. Het is bijna rugby zoals de bal van station naar station breed gaat, door het strafschopgebied, naar de flank, waar invaller Nicolas Tagliafico keihard en laag voorzet naar Haller, die nu op zestien goals staat in de eredivisie.

Ze komen van overal, de Ajacieden, alsof ze helemaal vrij zijn om te voetballen hoe en waar ze willen. Alles maakt onderdeel uit van een groot, geoefend plan van het totale voetbal. Beweging, gekoppeld aan vaardigheid, loopvermogen en inzicht. FC Twente biedt een half uur aardig weerstand, maar verlaat tureluurs het veld.

Ajax, met zes rechtsbenigen in de basisploeg en vijf linkspoten, is een ensemble dat passie combineert met hardheid, frivoliteit, degelijkheid en fantasie. Aaaahhh, galmt het door de frisse Arena, als Berghuis vanaf de linkerflank een geweldige voorzet geeft, ergens in de eerste helft. Noussair Mazraoui is op papier rechtsachter, maar verschijnt geregeld in de spits. Is hij op tijd om te scoren? Net niet. Aaahhh dus, de kreet van volk dat bijna een uniek doelpunt te zien kreeg.

FC Twente is in de basis een goede tegenstander. Vol vertrouwen, gestegen naar de vierde plaats, met de eerste kans bovendien, als spits Ricky van Wolfswinkel inkopt en de bal via de onderkant van de lat net niet in het doel verdwijnt.

Berghuis ontwikkelt zich tot een andere voetballer met steeds meer kunde, nu hij de 30 is gepasseerd. Opbouwer is hij nu, vanaf linkshalf. Eerst was hij de linksbenige rechtsbuiten, toen schaduwspits, de tien, als vervanger van de geblesseerde Davy Klaassen. Nu is Klaassen weer tien en Berghuis vanaf links opbouwer en spelmaker ineen, met ook volop defensieve arbeid. Normaal speelde daar Gravenberch, maar die had corona en was ook wat minder in vorm. Als Gravenberch invalt voor Klaassen, na een uur, is Berghuis weer tien en Gravenberch linkshalf. Maar een echte positie bekleden ze vaak niet. Ze lopen gewoon. Hier. Daar. Overal.

Het is interessant te aanschouwen hoe Berghuis zijn loopbaan gestalte geeft, met zijn inzicht, passend vermogen en gulle linkerbeen. In de eerste helft zit nog zo’n aanval, als Berghuis weer eens een oneindige sprint trekt, van de achterlijn voorzet en Klaassen bijna scoort. Het openingsdoelpunt is vrij gewoon, alhoewel ingestudeerd en dus waardevol. Een hoekschop van Berghuis, doorgekopt door Haller, ingekopt door Davy Klaassen.

Haller maakt de 2-0, nadat Unnerstall een schot van Jurriën Timber half stopt. De Duitse doelman is iets minder deze zondag, al voorkomt hij een handvol doelpunten. Het verbaast ook bijna niemand dat hij een strafschop van Dusan Tadic stopt. Maar ja, daarna gaat de show gewoon door, het toewerken naar de vorm die nodig is om afstand tot PSV en Feyenoord te houden in de competitie, de vorm die zeker nodig is om binnenkort Benfica te verslaan in de Champions League. Het spel dat even doet vergeten dat de club in brand staat, na het vertrek van Marc Overmars, de directeur die grensoverschrijdende berichten stuurde naar vrouwen op de werkvloer.