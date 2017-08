Ajax wint op eredivisie onwaardig kunstgrasveld met 0-2 van VVV-Venlo

VVV - Ajax was niet om aan te zien, vooral tot de rust. Nou ja, zittend in zo'n stadion valt het nog enigszins mee, als een grapjas in de buurt zegt dat Ajax het best aardig doet tegen de koploper. Maar het spel zelf? Stroperig, tikje terug, zonder initiatief, met name van Ajax. Op zo'n veld in De Koel is snel voetbal trouwens onmogelijk.



Het ene kunstgras is het andere niet, maar wat daar in Venlo is gebeurd met het leggen van een nieuw veld dit seizoen, is onacceptabel. Volledig uitgeschoten met de rubber korrels, vermoedelijk. De bal rolt niet, de bal springt raar, wolken rubber dansen naast de voeten van de spelers. De bal krijgt geen snelheid mee en blijft steeds hangen onder voeten, waardoor menigeen struikelt, vooral degene die een dribbel wil ondernemen. Behalve dan bij Younes, die gaat er vrij goed mee om. Het is treurig dat voetbal in de hoogste klasse zich onder deze omstandigheden afspeelt.