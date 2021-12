Ajax wint onooglijke Klassieker met 2-0, uit nul kansen

Ajax-speler Ryan Gravenberch tussen de twee Feyenoorders Fredrik Aursnes en Alireza Jahanbakhsh. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Feyenoord - Ajax, de Klassieker, 0-2. Een bijzondere wedstrijd, honderd jaar oud, magisch soms, dan weer meeslepend of weerzinwekkend, zoals in de roerige aanloop naar het duel van zondag. Het was deze keer een wedstrijd voor de vergetelheid. Kampioen Ajax is vormloos en toe aan de winterstop, al controleerde de kampioen het duel redelijk. Het is bijna onvoorstelbaar dat het elftal dat zondag optrad in Rotterdam, dezelfde ploeg is die zes keer won in de groepsfase van de Champions League. Feyenoord was qua voetbal zeker gelijkwaardig en verdiende meer, met name na rust.

‘Het was heel belangrijk om te winnen’, aldus aanvoerder Dusan Tadic van Ajax, na de nederlaag van vorige week tegen AZ. ‘We zijn moe en de spanning was groot.’ Hier was lockdownvoetbal in volle hevigheid te zien. De kilte van het lege stadion, de zielloosheid, het geroep van spelers, de kreten van ontzetting, de helikopters in het zwerk, het spandoek dat ‘voetbal voor iedereen is’. De onhandigheid van tientallen mislukte passes, het offensief van Feyenoord dat ook niet zo heel veel meer opleverde dan hoop. Zelfs de komst van Cyriel Dessers veranderde daaraan niets.

Sterker: 0-2, dat oogt als een makkelijk middagje voor Ajax, hoewel het dat zeker niet was. De doelpunten pasten bij de droevig stemmende wedstrijd. Eerst, voor rust, was daar balverlies van Feyenoord. Tadic sprintte de diepte in en nam de bal perfect mee. Verdediger Marcos Senesi liep de voorzet knullig achter doelman Justin Bijlow, door de bal met rechts totaal verkeerd te raken. De Argentijn kwam niet uit met zijn passen en scoorde voor het tweede seizoen op rij in het verkeerde doel tijdens de Klassieker. De tweede treffer was een strafschop.

Zich voortslepend duel

Feyenoord, dat woensdag in het bekertoernooi verloor bij FC Twente, had dus iets meer verdiend, zeker op grond van de tweede helft, toen het Ajax in bepaalde fasen omsingelde en vlagen van het spel liet zien die het elftal zelfs tot kandidaat voor de landstitel maakt in sommige ogen. Tot de rust sleepte het duel zich in lamlendigheid voort, ondanks al die gele kaarten van scheidsrechter Dennis Higler. Het is knap dat Feyenoord het kapitaalkrachtige Ajax heeft ingehaald met de komst van trainer Arne Slot en een aantal nieuwe spelers, met positief spel bovendien. Bij winst had Feyenoord zelfs drie punten voorsprong genomen op de rivaal, maar zover liet Ajax het dus niet komen.

Feyenoord was qua voetbal niets minder dan Ajax, door Ajax nauwelijks een kans toe te staan. Dat was op zich bijzonder. Alleen: zelf kreeg Feyenoord ook bijna niets. Beide teams zetten soms druk, op ongeveer dezelfde wijze, waardoor een patstelling ontstond. Feyenoord liet toe dat Perr Schuurs en co de bal eindeloos breed of terug speelden.

Macaber karakter

Intens was het verschil met de uren vooraf, waarin het spel tussen supporters en politie een macaber karakter kreeg, al had Tadic wel genoten van de reuring. Vuurwerk naar de bus? ‘Ik vond het mooi. Ik zei ook tegen anderen: dit geeft energie. Dit is echt mooi.’ Hij verwees terloops naar het Amerikaanse bombardement op Servië in 1999. Wie dat heeft meegemaakt, is niet zo snel onder de indruk van wat vuurwerk.

Het was een kwestie van uitdagen, de sprint van een paar honderd supporters richting Ajax-bus, die van de andere kant arriveerde dan verwacht. Dan het bekogelen met vuurwerk van de bus, het arriveren van het waterkanon en de bereden politie om het plein voor het stadion schoon te vegen. Supporters die het vooral hadden voorzien op Steven Berghuis, die van de ene club naar de andere ging, die een uurtje onopvallend meevoetbalde, totdat trainer Erik ten Hag hem inruilde voor Davy Klaassen. ‘Hij heeft niet gesprankeld’, aldus Ten Hag.

Grote kansen op 1-1 kreeg Feyenoord niet, en dus viel de 0-2, na een domme overtreding van Reiss Nelson op Devyne Rensch. Tadic benutte de strafschop en ging heel hard schreeuwen. ‘Kom op’, bleek hij te roepen, in het Servisch weer. De wedstrijd zal een voetnoot zijn in de rijke historie van de Klassieker. Trainer Erik ten Hag: ‘Ik ben heel tevreden met het resultaat. En ik snap dat het voor de neutrale kijker geen vermakelijke wedstrijd was. Maar je moet goed zijn om van Feyenoord te winnen.’ Collega Arne Slot vatte uitstekend samen: ‘Het is teleurstellend als je eigenlijk geen één kans weggeeft, en toch met 2-0 verliest.’