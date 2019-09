Ajax wint ogenschijnlijk simpel van Heerenveen (4-1), maar toont ook zijn defensieve kwetsbaarheid

Tagliafico (Ajax) schiet de 4-1 binnen. Beeld BSR Agency

Op de avond van de 4-1 tussen Ajax en Heerenveen loopt de 58ste minuut als Hakim Ziyech de bal op rechts aan de voet heeft, als zo vaak. Hij is vrij en bedenkt intussen iets moois, iets creatiefs. Nicolas Tagliafico, de linksback die vaak bijna linksbuiten is, geeft met een handgebaar aan dat hij de bal wil. De onderlinge afstand is ruim dertig meter.

Ziyech passt, achteloos bijna, haast uit stand, zoals hij dat kan. Tagliafico loopt weg bij zijn tegenstander. De bal daalt op het perfecte moment en valt over Sherel Floranus. En dan komt die volley van de Argentijn, terwijl hij in de lucht hangt, horizontaal gestrekt, stijlvol, perfect, gebeeldhouwd, en zijn vlucht bekroont met een diagonaal schot. Doelman Warner Hahn is kansloos. Het stadion is verrukt, het is een doelpunt dat zelden te zien is, zo kunstig als het is.

Dan is het dus 4-1 en breekt even showtime aan in de Arena, gedragen op de vreugde van die treffer. Maar wat er nu allemaal gebeurt, is ook een beetje misleidend. Want gemak en ongemak liggen vlak bij elkaar in het spel van Ajax, in het nog betrekkelijk jonge seizoen. Aan de bal zijn soms prachtige staaltjes voetbal te zien. Maar oh wee als de tegenstander de bal heeft. Ajax neemt zijn swingende spel mee naar de Champions League, maar ook zijn onzekerheid in defensief opzicht. Op iets te simpele wijze loopt Heerenveen geregeld dwars door de Amsterdamse linies heen.

Ajax – Heerenveen op zaterdag is de opwarmer voor het feest dat vorig seizoen zoveel vreugde verschafte plus die ene avond van intens verdriet, door de uitschakeling tegen Tottenham in de halve finale. Nog drie dagen, dan begint editie 2019-2020, eveneens thuis, tegen Lille. Het duel met Heerenveen is aantrekkelijk, net als vorig seizoen, al eindigde het toen in 4-4.

Ajax heeft het moeilijk in de eerste helft, en dankt de VAR dat het niet op achterstand komt bij 1-1. Tja, die overtreding op Joël Veltman, is dat wel een overtreding? Hij valt wel heel makkelijk. Voor het tijdperk van de VAR was het moment gewoon voorbijgegaan. Heerenveen schakelt om via een pass van Joey Veerman, spits Jens Odgaard troeft het centrum met Perr Schuurs en Daley Blind heel makkelijk af en scoort beheerst. Daarna krijgt scheidsrechter Allard Lindhout een seintje over de overtreding op Veltman, laat hij zich naar de kant roepen om zichzelf te overtuigen en keurt hij de 1-2 af.

De eerste fase van Ajax is uitstekend. Het blijft vooralsnog bij 1-0, nadat Dusan Tadic een vrije trap van Klaas Jan Huntelaar toucheert. De kwetsbaarheid van Ajax blijkt ook, nu trainer Erik ten Hag na het vertrek van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne puzzelt met zijn centrum achterin en de defensieve plekken op het middenveld.

Bij 1-1 stapt Daley Blind in, waarna hij de bal mist en de razendsnelle Mitchell van Bergen een vrij veld voor zich heeft. Spits Jens Odgaard, die steeds meer zijn draai vindt en zich zal ontwikkelen tot een schutter van formaat, schuift de bal tergend langzaam in het doel. Bij Ajax zijn Schuurs en Blind dus de centrale verdedigers, maar soms laten ze zich simpel uitspelen. Schuurs is goed in de passing. Hij is in zijn tweede seizoen bij Ajax sterker geworden en heeft een goed spelinzicht, maar in verdedigend opzicht laat hij zich soms veel te makkelijk opzij zetten. Enfin, door de afgekeurde treffer staat bij rust niet Heerenveen maar Ajax op voorsprong, na de kopbal van springveer Nicolas Tagliafico uit de hoekschop van Quincy Promes.

Een fraaie variant van weer een hoekschop beslist het duel. Ziyech neemt de hoekschop laag, naar de hoek van het strafschopgebied, waar Tadic de bal aanneemt en bekwaam schept naar de tweede paal, waar Perr Schuurs zijn eerste goal in de eredivisie voor Ajax maakt. En daarna valt die schitterende 4-1, het doelpunt dat het volk mee naar huis neemt als een cadeautje in de nazomer.