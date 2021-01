Ajax wint middenveldstrijd in de Klassieker

Feyenoorder Fer zit Ajax-middenvelder Gravenberch op de hielen. Beeld BSR Agency

Dat een treffer van middenvelder Ryan Gravenberch doorslaggevend is tijdens de Klassieker (1-0), is veelzeggend. Waar het hardwerkende middenveldtrio van Feyenoord zo veel defensieve taken te vervullen heeft dat aanvallen slechts een bijkomstigheid is, blijft de middenlinie van Ajax productief.

De goal van Gravenberch is de negentiende eredivisietreffer van een Ajax-middenvelder dit seizoen. Tel daarbij de goals op waar een Ajax-middenvelder de assist voor verzorgde, en bij een totaal van liefst 27 eredivisiegoals was de Amsterdamse middenlinie betrokken.

Daarmee staat de productie van de Feyenoord-middenlinie in schril contrast: bij slechts 9 competitiegoals was de Rotterdamse middenlinie betrokken – en dat is nog grotendeels te danken aan de 4 assists van de geblesseerde João Carlos Teixeira.

Ongewone vertrouwdheid

Ajax start de topper met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch op de twee controlerende plekken op het middenveld en Quincy Promes ‘op 10’. Bij de bezoekers bekleedt Leroy Fer de meest defensieve positie in de middelste linie, met Jens Toornstra en Mark Diemers als zijn vooruitgeschoven compagnons.

Aan beide zijden een bekend beeld. Want het is de derde competitiewedstrijd op rij waarin Ajax-trainer Erik ten Hag voor deze samenstelling op het middenveld kiest, en liefst het vijfde duel op rij dat de ploeg van Dick Advocaat met dit middelste trio speelt.

Toch is deze vertrouwdheid op het middenveld nieuw voor beide ploegen. Ajax speelde dit seizoen in 17 eredivisiewedstrijden met liefst zes verschillende startende middenveldtrio’s, het door blessures geplaagde Feyenoord zelfs met zeven verschillende varianten. De Amsterdammers kennen iets meer continuïteit: zo is de Klassieker het dertiende competitieduel op rij dat Klaassen en Gravenberch als controlerend duo starten.

ajax-middenvelder Ryan Gravenberch schiet de 1-0 binnen, nadat hij Feyenoord-verdediger Marcos Senesi uitkapt.

Man-op-man

Dick Advocaat vraagt veel van zijn drie middenvelders. Iets wat goed zichtbaar is tijdens Ajax - Feyenoord. Rechtshalf Toornstra is de vaste bewaker van Gravenberch, linkshalf Diemers is overal waar directe opponent Klaassen te vinden is. Achter deze twee mandekkers is het aan Fer om de defensieve toon van Feyenoord te zetten. Blijft Fer de zone tussen zijn middenveld en de verdedigingslinie bewaken, dan zakt Feyenoord massaal in. Voegt Fer zich juist bij spits Nicolai Jørgensen tijdens het verdedigen, dan is dat het signaal voor Feyenoord om druk te zetten op de opbouw van Ajax.

Tot aan de 1-0 van Ajax is aan Feyenoord-zijde vooral het eerste scenario zichtbaar. De Rotterdammers plooien ver terug op eigen helft, om zo de thuisploeg het voetballen rondom het zestienmetergebied onmogelijk te maken. Op het moment dat Gravenberch in de 22ste minuut, op aangeven van Sébastien Haller, Marcos Senesi uitkapt en droog de 1-0 binnenschiet, heeft Feyenoord slechts 20 procent van het balbezit gehad.

Pas na de Amsterdamse openingstreffer komt Feyenoord uit de vesting gekropen. Na geen enkele doelpoging te hebben ondernomen in het eerste halfuur, nemen de Rotterdammers in het kwartier voor rust vier keer het doel van André Onana onder vuur.

Gravenberch

Na rust daalt het wedstrijdniveau, vooral aan de kant van de thuisploeg. Dat dit gepaard gaat met het geblesseerd uitvallen van Gravenberch, is geen toeval. De 18-jarige speler is de best presterende middenvelder van deze twee titelkandidaten. Met 4 assists, 18 gecreëerde kansen, 22 geslaagde dribbelacties, 19 succesvolle tackles en 23 onderscheppingen leidt Gravenberch het Ajax-middenveld halverwege het seizoen in nagenoeg elke statistische categorie.