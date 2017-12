Ajax wint met lef van angstig PSV

Sneeuwloos veld

PSV trachtte tegen te houden en grendelde de toegangswegen naar het doel zo goed mogelijk af. Tevergeefs, want na een uur brak het verzet en scoorde Ajax drie keer binnen twaalf minuten. Ajax hield de spanning derhalve in de competitie door de koploper onder het gesloten dak van de Arena, op een sneeuwloos veld, met ruime cijfers te verslaan: 3-0. Het was misschien goed dat het berekenende voetbal geen beloning kreeg, om meer dan de spanning in de competitie alleen.



In de Kuip won Ajax eerder dit seizoen de andere topper met 4-1 van kampioen Feyenoord. Die resultaten mogen ook stemmen tot nadenken in Amsterdam. Ajax, in menig andere wedstrijd nogal slap en ongeïnspireerd, ging tot op of over de grens. Die uitslagen tegen de topteams zeggen vooral iets over de wisselvalligheid, de jeugdigheid, want ondanks die twee puike resultaten staat Ajax nog steeds zeven punten achter op PSV en twee op AZ, de tegenstander van volgende week in Alkmaar.