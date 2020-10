Ajax wint met 13-0 van VVV en verbreekt record uit 1972

Gejuich bij Ajacieden na de 0-4 van Tadic. Beeld ANP

In het lege stadion De Koel overrompelde Ajax de thuisploeg vanaf het eerste fluitsignaal. De ploeg van Ten Hag speelde het weerloze VVV met veel beweging al snel uit elkaar. Keer op keer keken de mannen in het geel hopeloos om zich heen als weer een aanvalsgolf op het Venlose doel af kwam.

Het was het ideale tussendoortje voor Ajax. Tussen twee Champions League-wedstrijden door (Liverpool en Atalanta Bergamo) waande de Amsterdammers zich in een Limburgse speeltuin. De thuisploeg mocht van geluk spreken dat supporters niet welkom waren.

Je vraagt je toch af met welke intenties trainer Hans de Koning zijn ploeg het veld in had gestuurd. VVV had geen enkel idee hoe het Ajax ook een beetje kon afstoppen. Pijnlijk was het om te zien hoe de ploeg na de rode kaart van Christian Kum vroeg in de tweede helft de rode loper uitrolde. Weer een doelpunt. Weer een doelpunt. En weer een doelpunt. Bijna elke aanval eindigde in gejuich van Ajax-spelers.

Jurgen Ekkelenkamp, hij verving de geblesseerde Kudus, opende de score na ruim tien minuten. Alsof het een trainingspartij betrof, wandelde Ajax in het vervolg door de lekke verdediging van VVV heen. Een hakje hier, hakje daar. Traore (2 keer) en Tadic brachten de ruststand op 0-4.

Het bleek pas het begin van een vernedering van ongekende grootte. Ajax voelde feilloos aan dat de grootste zege ooit mogelijk was. Geconcentreerd bleef het de bal snel rondspelen. Op zoek naar nog meer doelpunten. Traore, Antony, Ekkelenkamp, Blind en de ingevallen Huntelaar (2) en Martinez zorgden na rust voor de grootste uitslag ooit in de eredivisie.