Ajax wint eindelijk weer eens van AZ

Gadegeslagen door de vermoedelijk duurste bank in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal, worstelde Ajax zich in de achtste finales van het bekertoernooi langs de wind in Alkmaar en langs AZ.

Na zes opeenvolgende zeges op clubs uit de traditionele topdrie, Ajax, Feyenoord en PSV dus, met de imponerende doelcijfers 14-1, verloor AZ weer eens van Ajax (0-1), waarvan het zowaar de laatste drie wedstrijden had gewonnen. Dat was het belangrijkste bewijs dat AZ zich structureel meldt aan de top. AZ verloor verdiend, al mocht het zich beklagen over de arbitrage, die zonder VAR was en AZ een paar keer benadeelde.

De titel en, in Ajax’ geval, de Europa League, zijn belangrijker dan het bekertoernooi, zeker nu januari is volgestopt met topduels en de belasting hoog is. Trainer Erik ten Hag vertelde al een paar keer over het moeilijke programma van Ajax, dat in de aanloop naar de duels tegen FC Twente, Feyenoord en AZ telkens één dag minder rust had.

Na een opmerking over de brede selectie van Ajax, die toch bedoeld is voor veel wedstrijden in korte tijd, antwoordde Ten Hag olijk dat Ajax hiervoor ook heeft ‘gespaard’. Spelers verkopen, alsmede nieuwe aankopen doen. Zo kon het gebeuren dat Ten Hag onder anderen Klaassen, Tadic, Haller, Blind en Antony op de bank hield. De totale aankoopsom van de reserves van woensdag bedroeg ongeveer 85 miljoen euro, hetgeen wel de duurste reservebank in de voetbalhistorie van het polderland moet zijn.

De trainers gooiden hun opstelling dus behoorlijk om, Ten Hag meer dan collega Pascal Jansen. AZ speelde met een mannetje of acht die normaliter vrijwel zeker een basisplaats hebben, bij Ajax waren nog slechts drie man over van het duel van afgelopen zondag tegen Feyenoord: Tagliafico, aanvoerder voor de gelegenheid, de zondag uitgevallen Gravenberch, uitblinker met zijn schitterende techniek en overzicht, en met een machtig schot tegen de paal, en Promes, die als linksbuiten na tien minuten het bal opende met een prachtig gekrulde bal tegen de binnenkant van de paal.

Bruikbare verdediger

Het was ook aardig om anderen weer eens aan het werk te zien, waarbij de een meer beviel dan de ander. Lisandro Martinez bijvoorbeeld, vorig seizoen vrijwel vaste kracht doch nu bijna altijd reserve, is gewoon een altijd bruikbare, sterke verdediger die ook op het middenveld kan voetballen, al ziet Ten Hag in hem nog slechts een verdediger. Martinez sloeg af en toe de handen voor de ogen als Kamphuis weer een overtreding tegen hem floot, terwijl hij gewoon de bal speelde.

Ajax was over het geheel genomen beter, waarbij AZ, met de vrijwel onzichtbare Stengs, zich ook wel ver terugtrok en probeerde de tegenaanval te hanteren. De treffer van Ajax was van Zakaria Labyad, die na een verre voorzet van Tagliafico deed wat Ekkelenkamp en Promes nalieten: scoren. Neres liep daarbij hinderlijk buitenspel, omdat hij doelman Bizot het zicht ontnam, maar de VAR ontbreekt in deze fase van het bekertoernooi en scheidsrechter Kamphuis had het blijkbaar niet gezien.

In het nog steeds dakloze stadion wist AZ na rust, met de wind in de rug, betrekkelijk weinig uit te richten, tot in de hectische slotfase. Doelman Stekelenburg, 38 jaar inmiddels, had een rustige avond, al was hij geklopt toen aanvoerder Koopmeiners een vrije trap schitterend aansneed, hard en precies goed, waarna Boadu scoorde. Kamphuis had gezien dat Boadu daarbij zijn arm gebruikte.

Vermeend buitenspel

Even later vergiste de arbiters zich bij vermeend buitenspel van Boadu, waardoor een vrije kans voor AZ verloren ging. Op het gebruik van de VAR is veel aan te merken, zeker als het om interpretatie gaat, maar voor duidelijk waarneembare feitelijkheden valt het meteen op als het elektronische oog ontbreekt.

Bij Ajax kwam de duurste van allemaal, spits Haller, na rust als eerste van de bank. Het bleef bij 0-1, waarbij nog aangetekend de vreselijk irritante wijze waarop Promes en Labyad hun doelpunt meenden te vieren. Deze week was een filmpje verschenen waar ze de kapper bezoeken, terwijl contactberoepen hun baan niet mogen uitvoeren. Ze speelden kappertje, alsof ze verheven zijn boven het klootjesvolk.

Enfin, Ajax naar de kwartfinales, AZ voor het eerst in tien jaar niet. Overigens kan Ten Hag gerust zijn, als het om belasting van het elftal gaat. Fortuna Sittard speelt pas donderdag zijn achtste finale van het bekertoernooi tegen NEC, in Nijmegen. Als Fortuna zondag in Sittard Ajax ontvangt, heeft Ajax een dag meer rust gehad. Terwijl een hoop van de basisspelers ook nog een vrije avond kregen in Alkmaar. Ajax mag zich favoriet noemen zondag, ondanks de blakende vorm van Fortuna.