Ajax wil FC Utrecht-trainer Erik ten Hag als opvolger van Keizer

Loopbaan

Ten Hag, zesde met FC Utrecht, vraagt als trainer veel van zijn spelers. Hij geldt als modern in zijn werkwijze en wisselt geregeld van spelsysteem. Van Seumeren en toenmalig directeur Van Schaik waren dolenthousiast toen ze hem in München observeerden, om hem in 2015 voor FC Utrecht te laten tekenen.



Ten Hag is voormalig controlerend middenvelder bij onder meer FC Twente, FC Utrecht en De Graafschap. Hij was hoofd opleidingen van FC Twente en assistent van Fred Rutten bij PSV. Hij promoveerde met Go Ahead naar de eredivisie, waarna hij verrassend vertrok naar Bayern, ook om zijn horizon te verbreden in het land dat voorop loopt in het aanstellen van moderne, ook theoretisch geschoolde trainers. Hij keek twee jaar rond in de keuken van de topclub, waar hij veelvuldig over voetbal praatte met Guardiola, de architect van het meest 'sexy' voetbal van Europa, de grootste volgeling van Cruijff ook. Guardiola werkt nu bij Manchester City, koploper in Engeland.