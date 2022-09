Ajax weet verschil alleen te beperken in de uitslag

Mohammed Kudus viert zijn prachtige gelijkmaker met Steven Berghuis. Beeld Action Images via Reuters

Liverpool, een van de Europese grootmachten van de laatste jaren, was in bijna alles aanmerkelijk beter dan Ajax, dat overleefde op een zeer moeilijke avond, en twee minuten voor tijd zwichtte, na de kopbal van verdediger Joel Matip uit een hoekschop. Ajax is soms te groot voor Nederland en mag in Europa in het kinderzitje op de achterbank mee met de echt grote jongens. Mee op de bedwelmende reis door het oude continent, met de mooiste avonturen, maar wel op tijd naar binnen en naar bed.

Eentje gewonnen, eentje verloren, genoeg perspectief blijft over, in een moeilijke groep, met de dubbel tegen Napoli aanstaande. Eerst thuis. Hoe Ajax standhield, dat was vooral een kwestie van uitstekend werk van doelman Remko Pasveer, stug verdedigen, plus minimaal twee porties geluk.

Zoveel geblesseerden telt Liverpool, maar halverwege de tweede helft vielen gewoon Darwin Nunez en Roberto Firmino in, internationals van Uruguay en Brazilië. Nunez kostte deze zomer tegen de 100 miljoen euro. Zijn kopbal voor zijn vorige club Benfica was fataal voor Ajax, vorig seizoen in de achtste finales. Ajax kreeg een kwartier voor tijd zelfs nog een geweldige kans, bij 1-1, toen Daley Blind de bal diagonaal inkopte, net langs de verkeerde kant van de paal.

Ajax wist zich vrijwel niet of slechts moeizaam te ontworstelen aan de overal op het veld aanwezige druk van Liverpool, het handelsmerk als het goed loopt met de ploeg. Verzengende pressie, mede dankzij de aanvallers, in dit geval vanaf de aftrap Mohamed Salah, Diogo Jota en Luis Diaz, die altijd bereid zijn de vuilste meters te lopen, de afstanden die geen grote koppen opleveren in de krant.

Ajax stond bijna voortdurend met zijn kop in de storm en zowaar, het duel bleef tot het einde spannend, in het stadion dat elke verbeelding tart. Heerlijk, Anfield, met zijn alomtegenwoordige traditie. De adem van de supporters, de intensiteit, de woede van het publiek, als iedereen tegelijk gaat staan om een beslissing te betwisten, de geheven armen, de euforie eventueel. Zelfs als de wedstrijd niet eens de allermooiste is, is het een belevenis, elke keer weer. Of het nu gaat om die enkele schreeuwer tijdens de minuut stilte voor de Queen, in de stad met Ierse invloeden, gekant tegen de autoriteit van Londen. Of anders is daar wel het groener dan groene veld, de op normaal volume gedraaide muziek, de bassende stem van de omroeper. Het is een feest.

Projectiel

In dat feest werd Ajax bij vlagen weggespeeld, als speelbal van Liverpool. Daley Blind die achter Mohamed Salah aanrende, dat was een beetje het beeld van de wedstrijd. Het was een kwestie van houden wat bijna niet te houden viel, en toch was het 1-1 bij rust, en ook nog na 88 minuten, dankzij dat ene moment dat zich altijd kan voltrekken met voetballers van bovengemiddelde klasse. Goed voor de gelijkmaker.

De prachtige dieptebal van Blind, in defensief opzicht zo kwetsbaar, doch als creatieve medebepaler van het aanvalsspel goed en nuttig, naar Berghuis, wiens bekeken, lage voorzet bij Mohammed Kudus belandde. Die draaide om zijn as en schoot niet zomaar even in, nee, het was een projectiel dat via de onderkant van de lat insloeg. Kudus had een momentje nodig om te beseffen dat het een doelpunt was.

Voor de rest was bijna alles Liverpool, ondanks de matige start in de competitie en de nederlaag bij Napoli (4-1). Telkens de opbouw van Ajax verstoren, een wat klunzig ogend, zich herhalend tafereel met doelman Pasveer en Calvin Bassey, die moeite had met het tempo en de techniek. Kansen, halve kansen. De kopballen van Virgil van Dijk, al die schoten, de passing van Alexander-Arnold, de zijdezachte balbehandeling van Thiago Alcantara, het was Ajax wat te veel meestal, en toch bleef het maar 1-1, toch lonkte naarmate de tijd vorderde zelfs de 1-2, een paar keer.

Dat Liverpool eerst op 1-0 kwam, was geen verrassing in dit scenario, na een verloren kopduel van Jurriën Timber en de geboden vrijheid om snel en vastberaden toe te slaan. Jota gaf aan, Salah had een voorsprong van vijf meter op de amechtig sprintende Blind. In de tweede helft had Ajax het duel redelijk onder controle, hoewel Liverpool beter bleef. Een counter, dat was de enige weg naar ontsnapping. En zowaar, het was nog bijna gelukt ook. Maar uiteindelijk scoorde Liverpool, toen Ajax al begon te geloven in een wonderlijk gelijkspel.