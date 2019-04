Ajax weet na afmattende uren met 0-1 van FC Groningen te winnen

Klaas-Jan Huntelaar net na de 1-0 tegen FC Groningen. Beeld ANP

Ajax, de knuffelploeg van Europa, beleefde vier dagen na de euforie van Turijn afmattende uren in het hoge noorden van Nederland. Als verwacht was de voorlaatste uitwedstrijd in de eredivisie lastig, het duel bij FC Groningen waarin Ajax geen punten mocht verliezen om de koppositie te behouden.

Ajax slaagde uiteindelijk met zeer veel moeite en won bij FC Groningen. 0-1. Een cruciale zege op weg naar een mogelijk kampioenschap. Ajax heeft nu nog drie duels, thuis tegen Vitesse, thuis FC Utrecht, en op de slotdag in Doetinchem tegen De Graafschap, om de titel veilig te stellen. Groot was de vreugde na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Dennis Higler, na bijna 96 minuten.

FC Groningen verzette zich tot het uiterste, maar invaller Klaas-Jan Huntelaar toonde opnieuw zijn nut. De bal stuitte in de 78ste minuut in het strafschopgebied met tegeneffect. Verdediger Tim Handwerker verloor het duel, waarna Huntelaar machtig uithaalde. Nogal dom was dat Huntelaar daarna van dolle blijdschap zijn shirt uittrok en naar de supporters van Ajax rende. Dat kostte hem een gele kaart. Een paar minuten later kon hij inrukken met rood, na een grove overtreding op Memisevic. In de slotfase overrompelde FC Groningen Ajax, alleen de treffer bleef uit.

Afkeuring

FC Groningen drong eerst trouwens nog aan op afkeuring van het doelpunt van Ajax, omdat Huntelaar een overtreding zou hebben gemaakt. Er bleek weinig meer aan de hand dan het normale werk met de armen in een duel. Daarop trok Groningen voor de slotfase massaal naar voren en bleef de 0-1 staan, onder meer uit door een prachtige, stijlvolle redding van doelman André Onana op een kopbal van Paul Gladon, alsmede een onverschrokken tackle van Matthijs de Ligt. PSV is zondag dus gedwongen om thuis van ADO Den Haag te winnen en weer in punten gelijk te komen.

Ajax, voor de aftrap van de 31ste speelronde eerste op doelsaldo ten opzichte van PSV, raakte verwikkeld in een zeer felle strijd. Van het soepele, applauswaardige combinatiespel bleef na een redelijke start weinig over, mede door het felle verzet van Groningen dat Ajax geen ruimte gunde en elk duel volop aanging. Te veel Ajacieden bleven te ver van hun gemiddelde niveau verwijderd, onder wie David Neres en Hakim Ziyech. De tweede helft was een aaneenschakeling van onderbrekingen. Van voetbal was steeds minder sprake.

FC Groningen, zeer fysiek en met tevens genoeg voetballend vermogen, trok aanvankelijk een muur op voor de uitstekende doelman Sergio Padt, die een paar keer gewaagd het doel uitkwam en fraaie reddingen verrichtte. De ploeg verdedigde gedreven en fel.

Het elftal van trainer Danny Buijs had thuis zijn laatste zeven duels op rij gewonnen en klom na de winterstop, mede dankzij een stoet nieuwe spelers, in recordtempo uit de degradatiezone, richting plekken voor de play-offs. Die goede vorm was te zien. Groningen trapte af als nummer 9 en het stadion was vol jolijt als de tussenstand van Emmen – FC Utrecht (op een gegeven moment 2-0) oplichtte, want de achterstand op nummer 6 Utrecht bedroeg nog maar vijf punten. De play-offs zijn te bereiken.

Fel voetballen

Groningen, met eindelijk weer eens een vrijwel uitverkocht stadion, wist wat de club te doen stond: fel voetballen, niet schromend een overtreding te maken. Zichtbaar geërgerd reageerde menig Ajacied op het forse ingrijpen van de tegenstander. FC Groningen-uit was zo’n klus om zonder kleerscheuren te klaren. Niemand van Ajax wil in de slotfase van het seizoen de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur missen, nu Ajax in Europa is omarmd als die fijne club uit dat kleinere voetballand die met sprankelend voetbal is doorgedrongen tot de laatste vier.

Ajax wil alles winnen, maar elke wedstrijd is een finale. Nog drie prijzen te winnen, twee, eentje of helemaal geen; dat is de kwestie. Misschien had Ajax een makkelijke avond kunnen krijgen als de kopbal van Matthijs de Ligt na zeven minuten niet de paal had getroffen. Groningen hield de zaak achterin gesloten en probeerde met lange ballen de spitsen Kaj Sierhuis, verhuurd door Ajax, en Paul Gladon te bereiken.

Beide ploegen kregen niet zo heel veel kansen. Kort na rust was Groningen dichtbij de voorsprong, maar de Japanner Ritsu Doan schoof de bal na een mooie combinatie door het centrum naast het doel. Nico Tagliafico zag zijn schuiver van de lijn gehaald door Deyovaisio Zeefuik. En toen scoorde Huntelaar.