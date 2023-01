Ajax weet eindelijk weer te winnen bij debuut van Heitinga; Excelsior wordt met 1-4 verslagen

Kudus (m) juicht na zijn treffer op bezoek bij Excelsior, in het Van Donge & De Roo stadium. Beeld Stanley Gontha / Pro Shots

Het is de eerste zege voor John Heitinga als tijdelijk hoofdcoach. Heitinga volgde Alfred Schreuder op, die donderdagavond na de remise tegen FC Volendam werd ontslagen.

Makkelijk ging het allesbehalve in Rotterdam-Oost, wat dat betreft trok Ajax de lijn van de laatste weken door. Het eerste uur was feitelijk nog beroerder dan in de afgelopen wedstrijden en Excelsior kreeg veel grote kansen. De paal, de excellerende doelman Rulli, stofzuiger Álvarez en een gebrek aan meedogenloosheid bij de Excelsior-aanvallers voorkwamen een ruime achterstand voor Ajax bij rust.

Ajax was wel veel effectiever dan de laatste maanden. Dusan Tádic benutte een makkelijk gegeven strafschop en gaf kort voor rust achter zijn standbeen de bal door aan Klaassen, die tussen een woud van benen door de verre hoek vond. Met dat doelpunt werd de 1-1 van El Yaakoubi weer ongedaan gemaakt. De Excelsior-verdediger was met zijn hoofd doeltreffender dan zijn collega’s Driouech en Azarkan voorin, die vaak veel rapper uitbraken dan de Ajax-defensie kon bijbenen.

Vijf punten

Na rust bleef Excelsior het gaspedaal op het eigen kunstgras nog even intrappen, maar de 1-3 van Mohammed Kudus uit een tegenstoot zoog de energie uit de ploeg van coach Marinus Dijkhuizen. Ajax kon daardoor eindelijk weer eens een wedstrijd rustig uitspelen. In de slotfase spoot de ongelukkig begonnen Devyne Rensch met een prachtig schot met zijn mindere linkerbeen in de kruising nog wat slagroom op de taart. Daardoor kroop Ajax weer over FC Twente heen naar de vierde plaats in de Eredivisie. De titelverdediger heeft nu vijf punten minder dan koploper Feyenoord.

Ajax verdreef met de winst bovenal even de stress uit Amsterdam, die na al het puntverlies tot ongezonde hoogtes was opgelopen. De meegereisde fans dankten daarvoor Heitinga uitbundig. ‘Ik wilde de lach terugbrengen’, sprak Heitinga na afloop. ‘En de intensiteit verhogen. Na de goede openingsfase heb ik me mateloos geërgerd aan het balverlies. Na rust was het wel goed.’

De vanuit de beloften doorgeschoven coach heeft een week om zijn ploeg voor te bereiden op een volgende ontmoeting met een promovendus op kunstgras, te weten Cambuur op 5 februari. Het is overigens nog niet zeker of Heitinga dan als eindverantwoordelijke of als assistent op de bank zit.