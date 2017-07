Ajax weert zich opmerkelijk kranig tegen Nice en houdt volop kans op volgende ronde

Een vroeg doelpunt had Ajax extra vertrouwen kunnen geven, echt geïmponeerd had de ploeg tijdens de door alle verwikkelingen rond Nouri hevig beïnvloede oefencampagne niet.



Maar dat kwam niet, want de jonge aanvallers Younes, Dolberg en Kluivert misten lang iedere vorm van scherpte, zelfs toen Nice-keeper Cardinale een eerste cadeau uitdeelde door de bal in de voeten van Dolberg te deponeren.



Zoals vaker in thuiswedstrijden van Nice verschoot het perspectief vanuit het niets van kleur. Geklooi van Schöne en naïef instappen van Viergever gaven Nice-middenvelder Seri een vrijgeleide aan de rechterkant. Balotelli hoefde de daaropvolgende voorzet slechts met zijn binnenkant te beroeren voor de 1-0. 'Lalalalala Superballo,' gilden de zich wat al te rauw gedragende Nice-fans achter het doel. Dat was na 32 minuten en Ajax wist even niet hoe het 't had, want Balotelli leek zichzelf eerder letterlijk uit de wedstrijd te werken door gefrustreerd gedrag.