Ajax weer verdwaald in de vicieuze cirkel van Europese mislukkingen

De Johan Cruijff Arena op dinsdagavond: teleurgestelde Ajacieden, de spelers van Benfica euforisch. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Spel: herken de uitschakeling aan de kleding. Twee seizoenen geleden droeg trainer Erik ten Hag van Ajax na de eliminatie tegen Valencia in de groepsfase van de Champions League een losjes gestrikte, donkerrode stropdas. Vorig seizoen verwoordde hij zijn teleurstelling in een overhemd met trui, na de 0-1 tegen Atalanta Bergamo in het ultieme groepsduel. Dinsdag droeg hij een donkere coltrui onder zijn jasje, na de nederlaag tegen Benfica in de achtste finales.

Het verhaal is vooral herkenbaar aan de kleding. De woorden van Ten Hag zijn inwisselbaar na drie bijna identieke uitschakelingen: telkens 0-1. Telkens hetzelfde verhaal: Ajax was beter. Wedstrijd gedomineerd. Gedicteerd. Onnodige goal tegen. Het moet meezitten. Ongelooflijk.

Maar ook zij gezegd: in die drie thuisduels is geen doelpunt gemaakt, ondanks de aanwezigheid deze keer van topschutter Sébastien Haller, de bonus ten opzichte van de twee vorige seizoenen. Haller zag een treffer afgekeurd vanwege buitenspel en kreeg nauwelijks een lekkere voorzet van de alsmaar combinerende, dralende buitenspelers. Tegen zeer defensieve tegenstanders verzandt Ajax in de eeuwige combinatie. Opportunisme is bijna een zonde in voetballend Amsterdam. Geen enkel schot op doel gelost na de 36ste minuut, zei de statistiek nietsontziend.

Hoe het ook zij, feit is dat Ajax verdwaalt in de vicieuze cirkel van Europese frustratie. In 2018, met de komst van Daley Blind en Dusan Tadic, sloeg Ajax een nieuwe weg in die moest leiden tot aansluiting bij de Europese top: (veel) hogere salarissen, ergo betere spelers, meer inkomsten ook. Het eerste seizoen van de nieuwe jaartelling, met de perfecte mix tussen buitenproportioneel talent en slimme aankopen, was daar meteen de halve finale.

Zoete herinnering

Die zoete herinnering aan seizoen 2018-2019 is bijna verworden tot ballast. Sindsdien is het alleen minder geworden, terwijl de bedoeling van beleid is dat er stijgende lijn zit in prestaties. Even leek het erop dat Ajax dit seizoen rigoureus brak met de dalende trend, na zes gewonnen groepsduels, maar de uitschakeling verwijst die perfecte reeks naar de voetnoten van de clubgeschiedenis.

Onbevredigend voor Ajax is vooral de uitschakeling door, met alle respect, tweede garnituur. Door Valencia, ondanks tien punten in de groepsfase, volgend op een eerdere 4-4 bij Chelsea na een tussenstand van 1-4. Atalanta, nadat eerder de voorsprong (0-2) in de uitwedstrijd verloren was gegaan. Benfica, waarbij eveneens was verzuimd in de uitwedstrijd afstand te nemen.

‘Het moet meezitten’, zei Ten Hag dinsdag. Dat is ook zo, al verliest dat verhaal aan geloofwaardigheid als het elk jaar hetzelfde is. Dan is blijkbaar ook sprake van gebrek aan kwaliteit, of creativiteit. De spelers van Ajax zijn goed en talentvol, maar om defensieve muren af te breken is topkwaliteit in topvorm nodig, en op dit moment ontbreekt zeker die topvorm.

Tijd voor een andere fase

Ajax en Ten Hag zullen zich ongetwijfeld afvragen of het tijd is voor een andere fase. De trainer heeft een doorlopend contract en hoeft niet per se weg, al staat hij open voor een buitenlandse aanbieding. Als hij de komende maanden de nationale titel en de beker wint, net als in 2019 en 2021, is dat superknap, maar het is dus al een paar keer eerder gebeurd. Ajax moet zich vooral afvragen hoe te breken uit die vicieuze cirkel van vroegtijdige Europese uitschakelingen door op papier mindere elftallen.

Daarbij is Ten Hags vriend Marc Overmars, met wie hij het technische beleid bepaalde, vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrokken als directeur voetbalzaken. Oud-speler Klaas-Jan Huntelaar loopt mee aan de hand van Gerry Hamstra, die assistent van Overmars was. Als opvolger van Overmars valt ook nog weleens de naam van Jordi Cruijff, die dinsdag letterlijk aanwezig was in de wandelgangen van de Arena. Het leverde op zich een mooi beeld op, toen Cruijff zijn gezelschap op de roltrap wees op een mooie foto van zijn vader.

Spelers die Arena verlaten

Een aantal spelers zal de Arena sowieso verlaten. Doelman André Onana, op wie een deel van de supporters is afgeknapt na zijn dopingzaak, zijn weigering om bij te tekenen en zijn fouten als vervanger van Remko Pasveer, en Noussair Mazraoui vertrekken transfervrij. De talentvolle Ryan Gravenberch (net 20 geworden) wil zijn nog één jaar lopende verbintenis niet verlengen, waardoor Ajax hem normaliter zal verkopen. Voor Sébastien Haller is belangstelling.

Tot die tijd van handelen kan Ajax zich richten op negen resterende duels, acht in de competitie en de bekerfinale tegen PSV. ‘Pak schaal en pak beker is onze verplichting’, zei aanvoerder Tadic op zijn manier. Mocht Ajax met name het kampioenschap verspelen aan PSV, dat ongeveer de helft uitgeeft aan salarissen, dan geldt het seizoen als mislukt. Ongeacht die ontknoping blijft de vraag of Ten Hag het risico wil lopen volgend seizoen na een Europese campagne weer hetzelfde verhaal op te hangen als in drie voorgaande jaren, met slechts een ander accent in zijn kleding.