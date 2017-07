Ajax wacht flinke klus voor mogelijke deelname Champions League

Nice is bedreven in countervoetbal, eenmansleger Balotelli krijgt rap steun vanaf de flanken

Balotelli oogt op zijn 26ste bij Nice eindelijk aardig in balans. Zeventien goals maakte hij vorig seizoen in 28 wedstrijden. 'Le Gym' telt verder weinig internationaal bekende namen, behoudens aanvoerder Dante die bij Bayern München en in het Braziliaans elftal speelde. Dante riep gisteren nadrukkelijk de fans op om achter de ploeg te gaan staan. 'Dat is ons voornaamste wapen.'



Nice speelde nooit Champions League-voetbal. Het eindigde vorig seizoen als laatste in een Europa League-poule met Schalke, Krasnodar en Red Bull Salzburg. Het speelt, ordinair gezegd, countervoetbal. Daarin is het zeer bedreven. Eenmansleger Balotelli krijgt rap steun vanaf de flanken.



Ajax is ervan op de hoogte, meldde coach Marcel Keizer. 'Met drie, vier passes staan ze aan de andere kant.' Op de training gisteren maakte Keizer dat nog eens ondubbelzinnig duidelijk. Voor het oog van de media waarschuwde hij dat de aannames 'perfect' moeten zijn, 'anders word je morgen geslacht'.