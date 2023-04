Ajax-vrouwen op matchpoint voor titel na winst op landskampioen Twente

Sherida Spitse van Ajax viert de 1-0 tegen Twente. Beeld Remko Kool / Pro Shots

Ajax heeft nu een punt meer dan Twente dat thuisspeelt in de Grolsch Veste tegen Feyenoord, en waarvoor al veel kaarten verkocht waren. Op De Toekomst was de wedstrijd zaterdag ook uitverkocht voor Ajax-Twente, de absolute topwedstrijd in de Vrouwen Eredivisie.

Twente en Ajax steken ver boven de rest uit, FC Twente verloor pas voor de tweede keer in negentien wedstrijden. De andere zeventien duels leverden allemaal een zege op voor de ploeg van trainer Joran Pot. Ajax, gecoacht door Suzanne Bakker, staat op zeventien zeges, één gelijkspel en één nederlaag.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al na een klein kwartier en kwam van de voet van Tiny Hoekstra. Zij sloeg toe nadat Twente-doelvrouw Daphne van Domselaar een rebound toestond na een schot van Chasity Grant. Twente kreeg de meeste kansen, toptalent Wieke Kaptein raakte de lat na bijna een uur spelen in een fase waarin de kampioen de gelijkmaker meer dan toekwam. Maar Ajax had in Lize Kop een ijzersterke doelvrouw. Ze tikte vier minuten later knap een inzet van Jansen over de lat en was ook verder klemvast op inzetten van Twente. Op het laatst kreeg Ajax nog kansen via Romée Leuchter.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Twentse hegemonie

FC Twente domineert de Vrouwen Eredivisie sinds de oprichting van de competitie in 2007. De club uit Enschede werd vaker kampioen (acht keer) dan alle andere clubs bij elkaar (zes titels). In de afgelopen tien jaar doorbrak alleen Ajax de hegemonie van Twente in 2017 en 2018. Ajax is wel de club die de laatste jaren het meeste geld in de vrouwentak stopt en haalde al grote namen als Stefanie van der Gragt en recordinternational Sherida Spitse naar Amsterdam.

Die laatste was aanvoerder en bracht rust en overzicht op het middenveld. Ze was dolgelukkig na afloop, want Twente had dit seizoen al drie keer gewonnen van Ajax. ‘Natuurlijk vreet het aan je dat zij steeds winnen. Ik heb alleen een keer voor de beker van ze gewonnen. Maar op een geven moment houdt het een keer op.’

Voor Ajax is het zaak de kalmte en scherpte te behouden nu het op matchpoint staat, met alleen nog een bezoek aan PEC, de nummer 6 op de ranglijst, op het programma. ‘We hebben nog niets,’ sprak Spitse. Alle wedstrijden in de laatste speelronde beginnen volgende week zondag om 14.30 uur.