Ajax-vrouwen niet gehuldigd op Leidseplein: ‘gebrek aan vreugdestemming’

Vorige week werd de selectie van de Ajax Vrouwen in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema ontvangen. Links wethouder Sofyan Mbarki, in het midden aanvoerder Sherida Spitse. Beeld ANP

Als redenen draagt Ajax aan dat het momentum nu voorbij is (Ajax werd al 7 mei kampioen), het Leidseplein als locatie te gevoelig ligt (na ongeregeldheden in 2006 werd het kampioenschap van het mannenteam daar niet meer gevierd) én vanwege de teleurstellende resultaten van de Ajax 1-mannen.

Het heeft er alle schijn van dat die laatste reden doorslaggevend is. In de reactie spreekt Ajax zelf ook van ‘een gebrek aan vreugdestemming’. Dat zou mogelijk ook leiden tot een lage opkomst, zegt de club. ‘Dat is niet goed voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal.’

En dus gaat het feest niet door. ‘Zonder medewerking van de club zien burgemeester en wethouder helaas geen mogelijkheid om nog dit seizoen een geslaagde huldiging te organiseren’, aldus een gemeentewoordvoerder.

Bescheiden huldiging

Anderhalve week geleden was er in de kantine van het sportcomplex de Toekomst wel al een bescheiden huldiging. Dat werd georganiseerd door de club zelf. Ook hebben burgemeester Halsema en Sportwethouder Sofyan Mbarki het team ontvangen in de ambtswoning.

Het is de derde keer dat Ajax kampioen werd, nadat in 2017 en 2018 ook al de eerste plaats werd behaald. Nog nooit werd de vrouwenploeg publiekelijk gehuldigd. Oud-Ajax-speler en international Merel van Dongen sprak via Twitter haar ongenoegen uit. ‘Zeer teleurgesteld in wat zou moeten voelen als ‘mijn’ club’, schrijft ze.