Ajax voert één helft voetbalshow op tegen verzwakt Besiktas

Sébastien Haller kopt de bal recht in de handen van Besiktas-keeper Ersin Destanoğlu. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Twee gespeeld door de Amsterdam Europe Trotters, zes punten, doelsaldo 7-1, na zeges op Sporting Portugal (5-1) en, dinsdag in Amsterdam, het door blessures verzwakte Besiktas (2-0). Gemakzucht is vooralsnog de belangrijkste tegenstander van Ajax: handenvol kansen missen, goed wegkomen bij onder meer de afgekeurde goal van Karaman, normaliter 2-1.

Kijkt u nochtans goed, liefhebbers, ook als u een andere club dan Ajax steunt. Kijk zonder gekleurde bril naar de kern van voetbal, naar de sport als spel, naar het plezier, de beweging, de techniek, het snelle heroveren van de bal. Of naar de bezetting van het veld, de afwisseling tussen functionaliteit en speelsheid, het verweven van pirouettes en het betere kap- en draaiwerk in het spel om de knikkers.

Aubade

Dit, wat Ajax beleeft, is wat ze flow noemen, zo’n periode dat bijna alles lukt, waarin het zaak is elke dag te plukken én tevens scherp te blijven, hoe moeilijk die combinatie ook is. Want eens zal het minder zijn; dat weten ze zelf ook, de voetballers. Wat Ajax te verwijten viel, is dat het geen 6-0 werd, of 8-2. Dit is voetbal zoals het voor velen is bedoeld, als vermaak voor een vol stadion dat af en toe naar adem hapte, dat de longen telkens vol zoog voor weer een aubade, voor een lofzang op het elftal van Erik ten Hag, die als een dirigent langs de lijn deinde op het ritme van het spel. Soms gebarend, omdat de slordigheid in het spel sloop, dan weer met handen in de zakken of in de zij, omdat hij zag dat het goed was en besefte dat Ajax na twee wedstrijden op weg is naar de doelstelling: de achtste finales van de Champions League bereiken.

Dusan Tadic en Steven Berghuis na de 1-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Meedoen met de Europese top, dat wil Ajax. Ja, in praatprogramma’s is al geopperd dat Ajax de finale kan bereiken. Dat noemt Ten Hag opportunisme en daarmee heeft hij een punt. Straks, in de knock-outfase, kan alles weer anders zijn en wacht de absolute top als tegenstander, met spelers die een grotere reputatie hebben dan Ajacieden.

Waslijst aan blessures

De tweede helft was aanmerkelijk minder, omdat Ajax gewoon veel te sterk was. Besiktas was al blij met een nederlaag met aanvaardbare cijfers. Laat ook gezegd zijn dat Batshuayi bij 0-0 tegen de paal schoot en dat Besiktas een waslijst aan blessures overlegde. Deze tegenstander was een schim van zijn eigen kracht. Voetballers als Pjanic, Vida, Hutchinson en een stel anderen ontbraken. Anderzijds: dat is ook het spel. Fit zijn in een seizoen met twee wedstrijden per week hoort ook bij topvoetbal. Wie dat niet kan opbrengen, doet niet mee in de werkelijk belangrijke wedstrijden.

Bij Ajax is vrijwel iedereen fit en hoefde Ten Hag slechts één moeilijke keuze te maken: de herstelde Davy Klaassen of zijn vervanger Steven Berghuis op 10, als aanvallende middenvelder. Hij koos voor de laatste, die in puur aanvallende zin nog beter is dan Klaassen, en zeker sierlijker. Berghuis luisterde zijn optreden weer op met een doelpunt en een assist. Het moet ook voor hem een openbaring zijn. Bij Feyenoord altijd de druk voelen van de beste zijn, van de verwachtingen. Bij Ajax gewoon een van de vele goede voetballers zijn, vrij in zijn spel. Het is niet per se beter, het is anders en een stimulans voor zijn loopbaan.

Gala der linksbenigen

Zijn 1-0 ontstond als uitvloeisel van het gala der linksbenigen, met de afronding van Berghuis in het strafschopgebied na een pass van Daley Blind en een fraaie dribbel van Dusan Tadic, die soms zowaar lijkt op Piet Keizer, met zijn wat trage motoriek, de kapbeweging en de voorzet die opeens heerlijk kan vallen op een hoofd. Kort voor rust viel de 2-0, toen spits Sébastien Haller de voorzet van Berghuis kunstig met het dijbeen in het doel werkte, voor zijn vijfde treffer in de Champions League.

Ook na rust kreeg Ajax kansen genoeg, ondanks het beduidend mindere spel. Toen Ajax al twintig doelpogingen telde, stond Besiktas op twee, al was het sneu voor de Turken dat het doelpunt van Karaman werd afgekeurd, vanwege een ogenschijnlijk correcte schouderduw tegen Timber. Het bleef dus ‘slechts’ 2-0, waarmee Ajax zich tekortdeed, al voelde de ereronde in een letterlijk trillende Johan Cruijff Arena als een beloning voor de demonstratie. Na de onderbreking voor interlands hervat Ajax de Champions League op 19 oktober, thuis tegen Borussia Dortmund, de club waarmee Ajax vermoedelijk strijdt om de eerste plaats.