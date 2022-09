Ajax voegt Argentijn Ocampos toe vlak voor sluiten transfermarkt

Lucas Ocampos, de aanvaller die voor een jaar door Ajax wordt gehuurd van Sevilla. Beeld AP

Door een vergissing van de KNVB sluit de transfermarkt in Nederland niet in de nacht van donderdag op vrijdag, zoals in Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland, maar een etmaal eerder. Dat kan voor Nederlandse clubs vervelend uitpakken: donderdag mogen zij nog enkel spelers verkopen. Vervangers contracteren kan pas weer in januari.

Transferdrukte in Amsterdam

Ajax moest daarom woensdag naarstig op zoek naar een vervanger voor de Braziliaan Antony, die dinsdag voor een recordbedrag van minimaal 95 miljoen euro naar Manchester United vertrok. De Amsterdammers kwamen uit bij de 28-jarige Argentijn Lucas Ocampos. De aanvaller wordt voor een jaar gehuurd van Sevilla, met een optie tot koop.

Ook de Oostenrijkse middenvelder Florian Grillitsch komt naar Amsterdam. Hij komt transfervrij over van Hoffenheim, waar hij drie seizoenen geleden al eens met Ajax-trainer Alfred Schreuder werkte.

Blijft Cody Gakpo in Eindhoven?

Bij PSV tekende de 27-jarige Anwar El Ghazi woensdag een contract voor voor drie seizoenen. De oud-voetballer van Ajax en tweevoudig Oranje-international moet de Eindhovense voorhoede versterken, die door blessures van Noni Madueke en Luuk de Jong is verzwakt. El Ghazi komt over van Aston Villa. ‘Anwar heeft de kwaliteiten om een man te passeren, is doelgericht en hij kan op alle drie de posities in de voorhoede spelen’, aldus directeur voetbalzaken John de Jong.

De vraag of Cody Gakpo bij PSV blijft, kent nog geen definitief antwoord. Hoewel een vertrek naar de Premier League al weken in de lucht hangt, begon hij woensdagavond in het eredivisieduel tegen Volendam gewoon in de basis. Gakpo scoorde driemaal. ‘Het moment van de waarheid breekt nu aan’, zei de geboren Eindhovenaar na de wedstrijd tegen ESPN. ‘Deze uren moet er een beslissing komen.’

Ook andere clubs roeren zich

Feyenoord, dat dinsdag de Argentijnse middenvelder Ezequiel Bullaude vastlegde, zag woensdag geen versterkingen meer komen. Utrecht huurt de Duitser Amin Younes dit seizoen van het Saoedische Ettifaq. Groningen versterkte zich op de valreep met Ricardo Pepi, een 19-jarige Amerikaanse aanvaller die gehuurd wordt van de Duitse club Augsburg.

Fortuna Sittard haalde de Portugese aanvaller Umaro Embalo, die van Benfica overkomt. SC Cambuur neemt middenvelder Daniël van Kaam van Groningen over en haalde de Zwitserse vleugelspeler Felix Mambimbi (Young Boys). Excelsior versterkte zich met de Griekse aanvaller Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki), de Duitse verdediger Maxime Awoudja (VFB Stuttgart) en doelman Norbert Alblas (TOP Oss).