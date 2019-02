Ajax vindt zichzelf terug in de eenvoud

Kasper Dolberg (Ajax) scoort, Jerold Promes (VVV) kan slechts toekijken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Twee duels met één punt en tien geïncasseerde doelpunten hadden van Ajax een praatgroep gemaakt. Zowel intern als voor de buitenwereld, waar Ajax de maat van misschien te veel dingen is in het voetbal. De 6-0 tegen VVV zaterdag verzachtte iets van de zielenpijn.

De kampioensstrijd met PSV, waarin Ajax vijf punten achterstaat op veertien duels voor het einde, hoeft nog niet gestreden te zijn. Het is zaak de flow te hervinden. ‘Het ligt eraan welk niveau we zelf halen’, stelde aanvallende middenvelder Donny van de Beek, na een wedstrijd waaraan hij een bijdrage leverde met een prachtige assist en een al bijna net zo mooi doelpunt. ‘Dat halen van ons niveau hebben we een paar wedstrijden niet gedaan. Dan kun je naar PSV kijken, maar als we zelf niet top zijn, kunnen we kijken wat we willen. Dan heeft het geen zin.’

Ook Ajax – VVV was bepaald geen demonstratie van suprematie, tot de rust althans, maar een paar fraaie doelpunten brachten vertrouwen terug en repareerden enigszins het gebroken doelsaldo, na de afgang in de Kuip tegen Feyenoord (6-2) van vorige week.

De vraag was afgelopen week of de som der delen nog wel klopt. Individueel zijn de kwaliteiten groot, dat is duidelijk. Neem de 2-0. Even na de stuit stuurde Van de Beek de bal door het strafschopgebied met een zalige dropkick. Daarop volgde de aanname op de borst van Kasper Dolberg, diens acrobatische sprong en afronding met de buitenkant. Van de Beek: ‘Ik vond de assist mooier dan mijn doelpunt. Ik raakte de bal niet heel hard en probeerde die gewoon op gevoel te geven.’ Later scoorde hij nog ook, weer geplaatst, de 6-0 in de slotminuut. ‘Binnenkantje. Prima goal. Het hoeft niet altijd hard.’

Teamprestatie na harde woorden

Zes doelpuntenmakers, constateerde de jarige trainer Erik ten Hag, om de teamprestatie te benadrukken. Afgelopen week was veel gesproken, na de 4-4 tegen Heerenveen en de 6-2 in de Kuip. Er waren harde woorden gevallen, zoals dat heet. Gesprekken over rust en concentratie, het afzweren van bijgedachten over transfers. Alsof vóór de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona geen sprake was van geruchten, maar toen zette Ajax een uitstekende serie neer en dan gaat het daarover blijkbaar niet.

Aanvoerder Matthijs de Ligt: ‘Het gaat een weekje minder en dan ligt het gelijk aan de geruchten.’ Van de Beek: ‘Over veel jongens gaan transfergeruchten. Dat zal het niet zijn, denk ik. We misten scherpte. Dat gevoel moeten we terugkrijgen.’

Tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten waren de wedstrijden al minder. ‘Daar begon het. Misschien namen we dat gevoel mee. Dat is niet goed.’

En wie weet, was het verval ook deels verklaard door de absentie van Nicolas Tagliafico in de wedstrijden waarin het misging. De Argentijn is aanjager, de mentale voorhoede, winnaar van cruciale duels. Zaterdag was hij terug met zijn passie, zijn tackles op de reuzen van het defensief ingestelde VVV, want Danny Post, Jay-Roy Grot, Ralf Seuntjens en anderen zijn mannen van stavast, van 1,90 meter en meer. De eerste helft verliep derhalve moeizaam voor Ajax. Alleen Hakim Ziyech scoorde, uit een vrije trap, een paar minuten na bijna fataal balverlies van de Marokkaan.

Zo is voetbal: Grot verzuimde de meegelopen Post aan te spelen, waardoor de kans verloren ging. Even later was het 1-0. Van de Beek: ‘Het was moeilijk, voetballen in die kleine ruimte. Als je dan met 1-0 of 2-0 voorkomt, komen de ruimtes en kun je toeslaan.’ Dat lukte heel gemakkelijk in de slotfase, waardoor Tadic, de invallers Neres en Huntelaar alsmede Van de Beek nog scoorden.

Opofferen

Ajax is best goed, als de spelers eendrachtig zijn en werken voor elkaar. Daarover was gesproken. Over de opofferingsgezindheid, de concentratie op voetbal en niets dan voetbal. ‘Een open gesprek’, vond Van de Beek. ‘Dit was een goed begin met een goede overwinning. We moeten proberen weer in die flow te komen. Dan mag je alleen niet zo van slag raken als ons een paar keer is gebeurd.’ Terug naar de basis is het devies. ‘Daar begint het altijd. Simpele dingen moeten goed gaan, en zelfs dat gebeurde een paar wedstrijden niet. We hebben elkaar daarop aangesproken. Opnieuw beginnen. Keuzes maken, loopwerk doen, waardoor een bepaald gevoel terugkeert.’

Een dag na Feyenoord-uit zat hij nog vol emotie en teleurstelling. Hij was gewisseld en toonde misbaar, met woedende schokschouders. Dat mag, boos zijn, vindt hijzelf. Als het maar weer overdrijft. ‘De tweede helft tegen VVV geeft vertrouwen. Het kan niet zo zijn dat we het niet meer kunnen.’