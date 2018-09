Ajax vindt eindelijk diepgang en swingt in één helft naar 3-0 tegen AEK

Het alternatieve clublied van Ajax, waarin Bob Marley zingt dat alles goed komt, galmde nog door het stadion toen Ajax op de tonen van de muziek het verzet van AEK Athene in de Arena brak, kort na rust. Alles kwam dus goed bij de rentree in de Champions League. Zeker qua uitslag, 3-0.

wedstrijdverslag Ajax - AEK Athene (3 - 0)

Wie zegt dat de Johan Cruijff Arena een saai stadion is, moet eens kijken bij Europese duels van Ajax, als het elftal tot in het diepst van zijn vermogens reikt en het publiek danst, zingt en het stadion laat trillen op zijn fundament van beton. Het is dan Sensation red and white in de Arena.

Ajax opende het bal in groep E dus met drie punten en 2,7 miljoen euro premie. De zege was vooral te danken aan een uitstekende tweede helft, met de cruciale openingsgoal van aanjager Tagliafico, alsmede een tweede en derde treffer van grote schoonheid. Eerst de 2-0, na de dieptepass van Ziyech op de rechtervleugel naar Tadic. Eindelijk was daar diepgang in het spel, mede omdat de defensie van AEK steeds meer verzaakte.

Vervolgens kwam Tadic’ prachtige voorzet met rechts naar de tweede paal, waar invaller Donny van de Beek afrondde met een heerlijke volley. In zijn manier van juichen (ernstig kijken, armen voor de borst) toonde Van de Beek kortstondig onvrede over zijn plek op de bank, zelfs nu op het middenveld door de blessure van De Ligt een plek was vrijgekomen. Trainer Ten Hag gaf de voorkeur aan Carel Eiting, die met zijn passing tempo in het spel brengt.

Donny van de Beek viert zijn goal tegen AEK. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Gezang dus. Ky-Mani Marley, zoon van Bob, was onlangs in het stadion en raakte in vervoering toen hij hoorde dat het publiek van Ajax bij het begin van de tweede helft steevast meezingt op de Marley-evergreen Three Little Birds. Nu wandelde zoonlief in hoogsteigen persoon over het veld, in Ajax-shirt. Het volk zong extra fanatiek mee, terwijl hijzelf vooral playbackte. Maar het enthousiasme sloeg over en droeg Ajax naar de zege.

Typisch doelpunt ook: terwijl AEK door de bank genomen fysiek sterker was, viel de treffer in de 46ste minuut na een hoekschop van Schöne. Dat een Griek de bal wegkopte, was geen verrassing. Maar dan: Frenkie de Jong won even buiten het strafschopgebied een kopduel, waarna de bal voor de voeten van Neres viel, een van de kleintjes die van een afstand afwacht bij hoekschoppen. Neres’ voorzet werd behendig met de linkervoet ingeschoten door linksachter Tagliafico. De onvermoeibare aanjager uit Argentinië maakte even later bijna 2-0, maar zag zijn kopbal gestopt door een fabelachtige redding van doelman Barkas, wiens moeder een Nederlandse uit Zetten is.

Fysieke weerstand

De swingende tweede helft volgde op een moeizame periode voor rust, waarin Ajax wel geduldig bleef. Het spel tegen het zeer defensieve AEK verliep alleen wat te traag, met te weinig diepgang en vrijwel geen kansen, terwijl Ajax beducht moest zijn voor die ene tegenaanval. Het afhaken van De Ligt (knie) had Ten Hag doen besluiten middenvelder De Jong centraal achterin te zetten en Eiting op het middenveld.

Als het golft bij Ajax, golft het goed, met al dat technische vermogen en talloze positiewisselingen. Maar soms willen de mannen met spelverdelende kwaliteiten de bal allemaal in de voet, en de vraag blijft of Neres op de positie van schaduwspits werkelijk een goede zet is. Helemaal voorin is hij juist meer een gevaarlijke, onberekenbare voetballer.

De 3-0 van Nicolas Tagliafico. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax had het lastig met de fysieke weerstand van AEK. De wedstrijd was nauwelijks begonnen of het protesteren bij de scheidsrechter nam een aanvang. Gelegenheidsaanvoerder Tadic meldde zich geregeld met misbaar, net als Frenkie de Jong, die als een junior naar arbiter Del Cerro rende om zijn ongenoegen uit te spreken over een inderdaad belachelijke overtreding. Het gedoe leidde af van de hoofdzaak: AEK met snel combinatiespel, diepgang en druk uit elkaar spelen, want AEK is geen bijzonder elftal. Het doorbrak de hegemonie van Olympiakos in de door financiële sores geteisterde Griekse competitie en trok een geel-zwarte muur op, om als een wesp te kunnen steken bij een uitbraak.

De Jong en Blind hadden het lastig met Ponce, de jonge Argentijnse spits, bonkig als in de strips van Appie Happie. Maar het kwam dus goed allemaal, met een geweldige, mogelijk als voorzet bedoelde lob van Tagliafico uit een moeilijke hoek als toefje, 3-0. Zondag volgt een nieuwe topper: PSV-uit, in de competitie. De vraag is of De Ligt weer beschikbaar is (vermoedelijk wel), en hoe het dan gaat met Huntelaar, die met een hamstringblessure uitviel. Daarentegen keerde Dolberg terug als invaller. En het volk toog zingend huiswaarts.