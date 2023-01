Ajax verzuimt te winnen bij NEC en blijft zo in crisisachtige sfeer hangen

Verbeten luchtduel tussen Calvin Bassey van Ajax en Nany Dibata van NEC. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De onrust bij de kampioen in last zal dus aanhouden na vier competitieduels zonder zege (PSV, Vitesse, Emmen, NEC), al zijn die vorige drie dan alweer bijna vergeten, vanwege het WK als tussendoortje. Heel eventjes, ergens tijdens de tweede helft en ook na afloop, al ging het Amsterdamse gezang deels ten onder in de jubel der NEC’ers, klonk het nieuwe lijflied van de supporters: ‘Schreuder rot op’. Al sloeg dat in feite nergens op. Ze zingen dat gewoon altijd, het maakt niet meer uit wat er gebeurt. Ze hebben het gewoon niet op de opvolger van Erik ten Hag, die in de beeldvorming heeft afgedaan voor de meute.

‘Voor ons doen hebben we goed gespeeld’, stelde Schreuder, onbedoeld duidelijk. ‘Er was veel nieuwe, goede energie’, vond aanvoerder Dusan Tadic. ‘Maar als je niet wint, kun je nooit tevreden zijn.’ Het geeft aan hoe de situatie is bij Ajax, dat op 22 oktober voor het laatst won in de competitie, bij RKC. Ajax had op grond van de eerste helft dik moeten winnen. Jasper Cillessen, zongen die van NEC op de tribunes, omdat de oud-Ajacied uit Groesbeek met een paar prachtige reddingen doelpunten voorkwam in een aantrekkelijk duel, met een veel beter Ajax voor rust en een open strijd daarna.

Kramp Conceicao

Ajax streed, met een op veel plaatsen gewijzigd elftal van wie menigeen, door ziekte of onwennigheid met het topniveau, het ene been nauwelijks meer voor het andere kon zetten in de slotfase. Uitblinker Francisco Conceicao probeerde na rust voortdurend de kramp uit zijn been te schudden, hetgeen genoeg zei over zijn status. Hij kan nog niet te vaak hele wedstrijden spelen.

De onrust zal dus blijven voortduren, nadat Ajax bij de hervatting van de eredivisie is aangesloten bij de kandidaten voor de titel met een gelijkspel: AZ en PSV op zaterdag, Feyenoord en Ajax zondag. Alleen FC Twente won. Dat loert stiekem op de titel en is de tegenstander van volgende week in Amsterdam. De top is op heerlijke wijze in elkaar geschoven, in wat de vreemdste ontknoping in jaren kan zijn.

Ajax-trainer Alfred Schreuder Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wekenlang ging het over Schreuder, over mogelijke aankopen en over crisis, na de slechte fase voor het WK. Na het ontbinden ook van het contract van clubman Daley Blind, die ze niet meer nodig dachten te hebben in Amsterdam, en die daarna doodleuk tekende voor Bayern München.

Het zat niet lekker tussen de trainer en de gepasseerde linksachter. Blind kreeg bijvoorbeeld geen appje meer van Schreuder, om hem persoonlijk succes te wensen tijdens het WK. In Emmen, nadat een voorsprong (1-3) eveneens was verspeeld, mede door geklungel van Blind, had Schreuder alleen de groep succes gewenst. Daarna stuurde hij sommigen nog een persoonlijk bericht. Dat soort acties maakt hem weinig populair, al zegt hij zich niet druk te maken om beeldvorming.

Onder een vergrootglas

NEC - Ajax was derhalve een duel onder een vergrootglas, een examen, en hoe het allemaal nog meer was genoemd. En dan is het dus zondag in Nijmegen, dan zijn Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus ziek, dan is Owen Wijndal ondanks het vertrek van Daley Blind gepasseerd omdat hij meer moet leveren volgens Schreuder. Kenneth Taylor is eigenlijk ook ziek, maar ja, Schreuder moet er toch elf opstellen. Op de bank zit een half jeugdelftal, inclusief de 16-jarige Jorrel Hato, en op het eind debuteren Kian Fitz-Jim en Christian Rasmussen in de eredivisie. En dan verschijnt Francisco Conceicao in de basis, een dribbelaar van 1,70 meter uit Portugal, de zoon van Sergio, de voormalige ster. Die voetbalt gewoon lekker, in zijn eerste grote optreden.

Hij is bij vlagen ongrijpbaar. Ajax krijgt de ene na de andere kans tegen NEC, dat zich veel te ver laat zakken en geluk heeft dat de afronding bij Ajax slecht is en Cillessen uitblinkt. In de 38ste minuut, als het eigenlijk al 0-3 moet staan, valt de 0-1, als Conceicao met dat gave linkerbeen de bal over de verdediging legt en Dusan Tadic de bal in één keer weer voorzet richting de rechterflank. Klaassen kan van dichtbij intikken, voor een erg speels, mooi doelpunt.

Maar ja, in plaats van 0-3 of 0-4 is het tien minuten na rust 1-1, nadat de tot dan totaal onzichtbare Oussama Tannane het vuurtje heeft laten oplaaien. Eerst in de hoek door ruzie te zoeken, daarna door een vrije trap uit te lokken en die zelf te nemen. Een stuk of drie Ajacieden staan niet op te letten en Nany Dimata scoort. ‘Wij hadden drie, vier keer moeten scoren’, concludeert aanvoerder Dusan Tadic met spijt in de stem.