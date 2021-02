Ajax verslaat PSV en blijft op drie fronten meedoen

Sebastian Haller, de grote man aan Ajax’ zijde, schopt de bal weg voor PSV-er Pablo Rosario erbij kan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax was een helft superieur en won uiteindelijk met moeite, omdat PSV na rust met flair opstond. Ajax - PSV (2-1), kwartfinale van de KNVB-beker, was hetzelfde affiche als kort na de winterstop, toen het min of meer andersom was, qua spelverloop. Toen was PSV pakweg twintig minuten heersend, door Ajax af te jagen volgens het evangelie van de Duitse trainer Roger Schmidt, waarna het duel eindigde in 2-2. Het is de enige wedstrijd in 2021 die Ajax niet won.

Alles was anders woensdag: PSV had voor rust vrijwel niets in te brengen tegen het toen felle, goede, stevige, vlijmscherpe Ajax, dat overal op het veld duels bestreed, één tegen één, en op alle fronten superieur was.

Althans, tot de rust dus. Daarna kwam PSV knap terug in de wedstrijd, met lef en overleg, en na bijna een uur was het opeens weer spannend toen Jurriën Timber de bal na een voorzet van Denzel Dumfries in eigen doel schoot. Het was ook mooi om Mohamed Ihattaren te zien passen met dat fijne linkerbeen. Bijna zonder moeite legt hij de bal over veertig, vijftig meter weg.

Het beoogde Volgassfussball van Roger Schmidt was in de eerste helft een zaak van Ohnegassfussball. Voetbal zonder overtuiging en druk naar voren. Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré, de bestuurders van het middenveld van PSV, stonden erbij en keken ernaar. Philipp Max en Denzel Dumfries, normaliter bijna extra aanvallers omdat ze als rechts- en linksachter voortdurend opkomen langs de lijn, durfden niet eens op avontuur, beteugeld als ze waren door Antony en Dusan Tadic.

Het was in Amsterdam bijna een week vooral gegaan over de vanwege doping geschorste doelman André Onana en over spits Sébastien Haller, door een fout niet op het formulier van de Europa League verschenen. Ze speelden allebei een rol. Onana ontbrak natuurlijk, maar hij was in de harten van zijn medespelers, die het veld betraden met een shirt met zijn naam en rugnummer. Dat zul je in het wielrennen niet gauw zien, dat de hele ploeg met de naam van een dopingzondaar het podium betreedt. Vervanger Maarten Stekelenburg kreeg vrijwel niets te doen in de eerste helft. Dat zei het meest over de onmacht van PSV.

Fraaie dieptepasses

En Haller scoorde twee keer knap, met echt mooie goals voor een spits. Het ging in die fase allemaal veel te snel voor PSV, eerst na twee fraaie dieptepasses van Lisandro Martinez en Davy Klaassen, waarna Haller de bal bekwaam aannam en hoog in het doel joeg. De 2-0 was symptomatisch voor PSV. Balverlies Rosario omdat Antony weer eens veel feller was, Tadic voorzet, Haller tikte in.

Het verschil, zeker tot de rust, was immens. Martinez en Edson Alvarez, centrale verdediger en controlerende middenvelder, waren zo sterk. Ze wonnen elk duel en waren goed in de passing en het kiezen van positie. Bij dreigende opstootjes meldden ze zich als eersten. Daley Blind speelde soms met iets te veel flair op het middenveld, maar hij is creatief. Met dat gouden linkerbeen vond hij vaak op speelse wijze diepte, als de Ier Liam Brady vroeger. Niet de snelste, doch slim, rank en begaafd, en af en toe wat nonchalant, met gevaarlijk balverlies tot gevolg.

Vooral na rust was te zien dat het hier de beste elftallen van Nederland betreft, waarbij Ajax verder is en meer kwaliteit heeft, zeker in de breedte van de selectie. Maar PSV durfde nu, Dumfries en Max marcheerden weer naar voren en Malen benutte zijn snelheid.

Met wat meer overleg had PSV, zonder de belangrijke aanvallers Mario Götze en Cody Gakpo nog, vaker kunnen scoren dan eenmaal. Ajax, zonder de geschorste Ryan Gravenberch, consolideerde met moeite en mocht blij zijn dat invaller Devyne Rensch met de gele kaart wegkwam na een onbesuisde tackle. PSV, met ‘bekerdoelman’ Lars Unnerstall als een van de besten, kreeg tot de blessuretijd vrijwel geen kansen, terwijl Ajax allang 3-1 had kunnen maken. Schmidt wisselde Ihattaren, niet voor het eerst dat hij een van zijn betere spelers uit het veld haalde. Ajax blijft op drie fronten voor prijzen strijden, PSV mag zich beperken tot competitie en Europa League.