Ajax verslaat FC Groningen, en is (voorlopig) weer opgelucht

Het was een subtiele verwijzing naar de kritiek die de directeur spelerszaken de afgelopen dagen over zich heen had gekregen. Niet alleen van de fans, ook vanuit de spelersgroep. Overmars had de Ajax-selectie onvoldoende versterkt en te weifelend opgetreden toen Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur dreigde te vertrekken, zo luidde de voornaamste klacht.



Tijdens zijn bewind zorgde Overmars in vijf jaar voor een positieve transferbalans van naar schatting 180 miljoen euro. Dat zou in iedere andere bedrijfstak juichend worden ontvangen, maar niet in de voetbalwereld, waar het kapitaal op het veld moet staan.



Tegenover de NOS gaf Overmars voor de wedstrijd aan dat er een kentering in het transferbeleid gaat komen. 'Misschien zetten we wel te veel in op eigen jeugd. Natuurlijk, we zijn Ajax. Jeugd staat voorop. Maar je moet ook vandaag presteren. Intern moeten we ons over die vraag gaan buigen', verklaarde hij.