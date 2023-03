Ajax verrassend eenvoudig langs Heerenveen 4-2: zevende competitiezege op rij

Ajax-verdediger Jurriën Timber in het strafschopgebied van SC Heerenveen. Beeld ANP

Door de zege kwam Ajax in punten op gelijke hoogte met Feyenoord, dat later op de dag nog speelt tegen Volendam. Volgende week zondag staat om 14.30 uur in de Johan Cruijff Arena de Klassieker op het programma.

De uitwedstrijd tegen Heerenveen heette op papier een lastige klus voor Ajax, maar de praktijk bleek minder weerbarstig. Een voor rust frivool spelend Ajax beslissende het duel in een uitverkocht Abe Lenstra Stadion binnen twintig minuten, met Mohammed Kudus opnieuw als uitblinker.

Over de auteur Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

De Ghanees, die onder John Heitinga als rechtsbuiten speelt, is sinds de trainerswissel uitgegroeid tot de absolute smaakmaker. Tegenover ESPN zei hij deze week dat Heitinga de trainer is waar hij de beste band mee heeft. Na tien minuten schoof hij de bal schuin voor het doel beheerst in de lange hoek toen de bal via Heerenveen-speler Olsson voor zijn voeten viel.

Indrukwekkender waren zijn dribbels, waarbij kracht en souplesse samenkwamen. Een hakje hier en snelle voetbeweging daar en altijd het sterke lichaam tussen de bal en zijn tegenstander. Al voetbalde Steven Bergwijn, die zo lang worstelde met zijn vorm, aan de linkerkant ook met de flair waarmee hij in het begin van het seizoen speelde.

Na twintig minuten ging hij een één-twee aan met aanvoerder Dusan Tadic, die fraai om zijn as draaide en de bal met veel gevoel weer meegaf aan Bergwijn. Oog in oog met Mous schoof hij de bal beheerst onder de doelman door. Het was eerste competitiedoelpunt voor Bergwijn sinds 12 november vorig jaar, uit bij Emmen.

Tussendoor had Alvaraz met een droge knal vanaf de rand van het strafschopgebied ook al gescoord, waardoor Ajax in een flits op een comfortabele 0-3 voorsprong stond en het weerloze Heerenveen duizelig speelde. Na iets meer dan een half uur greep trainer Van Wonderen in: hij wisselde drie keer. ‘Voetballen, voetballen, voetballen’, klonk het vanaf de tribunes.

Ajax won zijn zevende competitiewedstrijd op rij onder Heitinga, die de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde op het moment dat een zwalkend Ajax op de vijfde plek stond. Door de zege in Heerenveen is Ajax op basis van het doelsaldo dus de nieuwe koploper, al kan Feyenoord de eerste plek zondagavond weer heroveren.

Het maakt de confrontatie tussen de nummer één en twee volgende week des te interessanter. Dan kan Ajax de koppositie definitief veroveren en de inhaalrace waar het in januari aan begon voltooien.

Heerenveen, dat na de driedubbele wissel met meer energie speelde, deed voor rust nog iets terug. Doelman Rulli verkeek zich op een voorzet van de ingevallen Haye waardoor Van Amersfoort de bal bij de tweede paal in het lege doel kon koppen.

Ajax was in de tweede helft slordiger en en verloor de controle, terwijl Heerenveen zich terug in de wedstrijd probeerde te knokken. Wat niet hielp was dat keeper Mous zich verkeek op een schot van Taylor, die het verschil in doelpunten weer op drie bracht (1-4).

Het was sowieso niet de middag van de keepers, want tien minuten voor tijd ging Rulli opnieuw de fout in. Opnieuw schatte de Argentijnse doelman een voorzet verkeerd in, ditmaal profiteerde Van Hooijdonk: 2-4. Maar echt in de problemen kwam Ajax niet meer.