Ajax verliest van Vitesse - en daarmee is het landskampioenschap vrijwel onhaalbaar

Controlfreak

Ten Hag is nu al bijna gedoemd als trainer van Ajax, terwijl hij net is begonnen. Hij is de man van controle, van hard werken, van tactiek. 'Het was uitgetekend', zegt hij over het spel, 'maar de bal kwam niet goed.' Zijn probleem, bondig samengevat: Ajax is juist geen zaak van overmatige controle, Ajax is geen tekentafel. Ajax is aanval, dominantie, creativiteit. Ajax is vooruit, niet achteruit. Toeval of niet, uitgerekend de spelers met creativiteit spelen dramatisch de laatste weken, al wilde controlfreak Ten Hag niet mee in die redenering, want Ajax had twee weken geleden Zwolle van het veld getikt.



Maar in Arnhem komt Kluivert geen man voorbij, een week na de 0-0 tegen ADO. Neres is zijn vertrouwen kwijt. Ziyech doet maar wat. Is het toeval, dat twee Arnhemse treffers vallen na balletjes achteruit? Het lijkt alsof het plezier verdwenen is bij de voetballers van Ajax. Ze doen hun best, maar ze voetballen ook met een soort handrem erop. Moeten ze nou naar voren of naar achteren? Wat heeft de trainer ook weer verteld in zijn woordenbrij? Het is alsof de meester van groep 8 een dagje informatie heeft gedeeld met de kinderen van groep 6.