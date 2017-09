Ajax verliest thuis kansloos met 1-2 van Vitesse: 'Dat is inderdaad een crisis'

Het is bijna nog een wonder dat de fans zijn blijven zitten Klaas-Jan Huntelaar

De Amsterdammers hadden tegen Vitesse iets goed te maken na het gelijkspel van vorige week bij ADO Den Haag. Kunnen maken ook. Had de ploeg uit Arnhem in de strijd om de KNVB-beker midweeks niet verloren van amateurclub Swift uit Oud-Zuid, een paar kilometer verderop?



Oud-aanvoerder Davy Klaassen, in de zomer verkast naar Everton, moet het gefluit vanaf de tribunes ook gehoord hebben toen hij in de catacombe stond de wachten om tijdens de rust afscheid te nemen van het Ajax-publiek. Vorig jaar was hij een van de spelers die van Ajax een fijne ploeg maakte om naar te kijken. De marketingafdeling van Ajax wist vanwege het Europese succes niet hoe snel ze een nieuwe slogan moesten lanceren: 'Dear Europa, we are back', met de vette verwijzing naar de hoogtijdagen uit de jaren negentig, onder trainer Louis van Gaal.



Vorig seizoen was Ajax in sommige wedstrijden weer die aanvalslustige ploeg van weleer, gebouwd op het fundament van de eigen jeugd. De club van Davy, Donny, Frenkie, Justin. Een ploeg met jongens die je met hun voornaam aanspreekt. Maar zonder Davy Klaassen hebben de anderen het moeilijk dit seizoen.