Ajax valt straks uit elkaar en de trainer zal mogelijk verdwijnen

Ajax is een handelshuis met een Arenabrede etalage. In het schijnsel staan mannen, vaak nog jongens, met een prijs op hun hoofd. Ze zijn, een uitzondering daargelaten, niet helemaal of helemaal niet toe aan het avontuur over de grens. Wat is van ze geworden, van al die Ajacieden die de laatste jaren vertrokken? Juist.

Ze zouden nog twee, drie jaar bij Ajax moeten voetballen, opdat ze het leven beter kunnen doorgronden en eerst eens een schaaltje winnen in Amsterdam. Maar de marktkooplui van het internationale voetbal roepen hun naam: Fren-kieeee. Mat-thijs. Ha-kim. Kopen kopen, betalen betalen.

Ze kunnen goed voetballen hoor, die jongens. Ze hebben soms een mooie uitstraling. Ze zijn wat verwend misschien. Vaak kampioen geweest bij de jeugd. Op de schouders geslagen, als de jongensversies van de fotomodellen op de catwalk.

Woensdag mogen ze thuis voetballen tegen Real Madrid, in de Champions League. Dat is vier dagen na Heracles-uit (1-0), na het bijna verspelen van weer een landstitel in een wedstrijd met surrealistische trekjes. Op zich is het knap hoe Ajax erin is geslaagd de glans van de verlangen wekkende wedstrijden tegen Real al voor de aftrap goeddeels weg te poetsen. Wie weet, bieden de jongens aardig partij aan de Spaanse recordkampioen, als de kijker maar beseft dat het in zekere zin allemaal voor de bühne is, want laten we eerlijk zijn: er is nul procent kans dat Ajax de Champions League wint. Echt nul procent.

Hulpeloze indruk

De heilige graal is het landskampioenschap, zei directeur Edwin van der Sar zaterdag in de Volkskrant. Ja, dat is zo misschien voor supporters of voor hemzelf, maar de spelers vinden dat blijkbaar helemaal niet. Anders hadden ze niet als deserteurs over het veld bewogen in Almelo. Al viel de schade achteraf enigszins mee door het gelijkspel van PSV een dag later. Heilig is vooral hun positie in de pikorde, hun marktwaarde.

Ik vroeg in het begin van dit seizoen geregeld aan trainer Erik ten Hag hoe het mogelijk is dat hij al die voetballers met elkaar laat voetballen. Al die ‘spelmakers’: Ziyech, De Jong, Schöne, Tadic, mannen die de bal in de voeten willen en houden van mooi voetbal, wat dat ook moge zijn. Ten Hag zei dat het kon en hij is de trainer, hij zal het wel weten. Zolang de zon scheen heb ik als liefhebber genoten van mooi voetbal, maar sinds de Ajacieden met Shrek op de foto gingen tijdens het trainingskamp in Florida lijkt het alsof alle kracht, overtuiging en saamhorigheid zijn verdwenen.

De coach, zo atypisch voor Ajax, maakt sindsdien een hulpeloze indruk. Het kan niet anders of het transfergedoe heeft invloed, al is het maar omdat Neres nauwelijks nog meedoet, een maand nadat Ajax hem weigerde te verkopen voor 45 miljoen. Het team valt straks uit elkaar en de trainer zal mogelijk verdwijnen. Het circus begint dan opnieuw. Ajax zal nieuwe koopwaar in het handelshuis uitstallen, jong, lekker en gewild. Het is best wrang dat de wedstrijd tegen Real meer een wedstrijd is van het verleden dan van de toekomst.