Ajax treft een club met een intense speelwijze maar zonder trofeeënkamer

José Bordálas (in pak), trainer van Getafe, spreekt zijn spelers toe in het eigen Coliseum Alfonso Perez. Beeld AFP

Prijzenkasten en uiterlijk vertoon tellen niet donderdag, als Getafe in een stadionnetje met ‘Coliseum’ in de naam vol verlangen op het grote Ajax wacht. In de Europa League, laatste 32. Eerste wedstrijd.

Op de dag dat Ajax 56 miljoen winst meldt over het afgelopen half jaar, steekt de perschef van Getafe twee vingers omhoog om het aantal medewerkers van de marketingafdeling van de club aan te geven. Die twee huizen in een piepklein kantoortje. Maar donderdag op het veld telt marketing niet, of grootte van het stadion, of verleden. Alleen het nu telt en in het nu is Getafe derde van Spanje.

‘Getafe is altijd favoriet’, permitteert trainer José Bordálas zich een grap bij het begin van zijn persconferentie, om Ajax daarna de staalblauwe hemel boven Madrid in te prijzen. Om zijn spel. Om het stadion. Om Cruijff. ‘Wij hebben alleen de illusie dat we kunnen winnen. Wij halen ons beste niveau vaak tegen goede tegenstanders.’

De gedachte aan het machtige voorfront van Bernabéu is ver weg bij de entree van stadion Coliseum Alfonso Perez. Bijna een jaar geleden verbaasde Ajax de wereld met de demonstratie in Bernabéu, in de Champions League. Ajax kon eigenlijk alleen winnen, nadat het thuisduel in 1-2 was geëindigd. Uitslag in Madrid: 1-4. Ajax kan, na de uitschakeling in de Champions League, vooral verliezen donderdag, even buiten Madrid, in de buurt van de vliegtuigindustrie. Vandaar de vliegtuigen in het embleem van de club.

Schijn bedriegt, want niet alles is klein bij Getafe. De club heeft een jaarbudget van 80 miljoen euro. Getafe, een stadje met 180 duizend inwoners, beleeft zijn voetbaldroom, zijn hoogtijdagen. Voetbal, in uiterlijke zin terug naar de eenvoud. In het cafetaria van het stadion kost een kop koffie 1,30 euro. De perschef spreekt een beetje Engels. Trofeeënkamer? Die hebben ze niet.

Op de website toont Getafe zijn trots. Na Anderlecht, Benfica en Bayern München is Ajax de vierde voormalige winnaar van een Europa Cup op bezoek in Europese toernooien. Zelf was de kwartfinale van de UEFA Cup de mooiste prestatie, in 2008. Twee keer is de nationale bekerfinale verloren.

Het stadion is bijna volledig onoverdekt en biedt plaats aan ruim 17 duizend toeschouwers. Coliseum Alfonso Perez. Wie dat dan moge zijn? Dat is dus Alfonso, vroeger spits. Hij is geboren in Getafe, was Olympisch kampioen in 1992, verwierf bekendheid bij Real Madrid, Barcelona en Betis, en hij haalde 38 keer de nationale ploeg.

Bordalás denkt even na als hij antwoordt op vragen over het geheim van Getafe: ‘Hard werken. Nooit opgeven. Nooit rustig aan doen.’ Intens is de speelwijze. Met veel druk naar voren. Met veel overtredingen desnoods. Wie de spelers aanschouwt tijdens de training, ziet kerels met indrukwekkende spierbundels. Ze hangen aan een hekje in elastieken banden tijdens de warming-up, ze balanceren op een soort halve skippyballen.

Bordálas nam het team eind 2016 over, toen Getafe laatste stond in de tweede divisie. Hij promoveerde en eindigde in de seizoenen daarna als achtste en vijfde. Onlangs is met 3-0 gewonnen van Valencia en met 2-1 verloren van Barcelona in Camp Nou, met name door bevliegingen van Messi en co. Bordalás lacht om verhalen in Nederland waarin hij is afgeschilderd als een soort Mourinho, met opmerkingen dat Getafe zo hard speelt. ‘Misschien maken ze zich zorgen over Getafe.’

Hoe Getafe ook speelt, hij is vooral een aanhanger van Johan Cruijff. ‘Ik wilde op straat altijd Cruijff zijn. Hij was mijn idool als kind. Ik heb hem proberen na te doen.’ Dat lukte niet helemaal, want hij bleef als aanvaller hangen in de krochten van het voetbal. ‘Cruijff was ook als trainer mijn voorbeeld. Ik heb hem bestudeerd en was vooral geïmponeerd over hoe hij het beste uit spelers kon halen.’

Hij laat alleen een totaal ander type voetbal zien, al is Bordalás dan gekozen tot trainer van het jaar. Hij onderging ook uiterlijk een metamorfose. Op oude foto’s bij de club Alcorcón oogt hij wat onverzorgd. Nu is hij afgetraind, draagt hij een modieuze bril, een getrimde baard en een keurig bijgewerkt kapsel.

Getafe heeft het podium van de aandacht beklommen en wil daarvan zolang mogelijk genieten. Het is de beloning voor een groep goede voetballers die went aan roem. Ze deden het behoorlijk deze Europa League, in de groep met Basel, Krasnodar en Trabzonspor. De spelers blijven rennen, hoeven de bal niet per se en zetten de tegenstander slim vast. Spelers als Djene uit Togo, de 37-jarige spits Jorge Molina, Jaime Mata, Angel Rodriguez, Nyom uit Kameroen, de Serviër Maksimovic en de door Barcelona opgeleide, lichtvoetige Marc Cucarella. Molina zegt: ‘Wij leven voor dit soort wedstrijden.’