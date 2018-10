Ajax treedt aan in uitshirt tijdens Champions Leaguewedstrijd tegen Benfica

Ajax treedt vanavond in de Johan Cruijff Arena aan tegen Benfica in het het uitshirt. De Amsterdamse club wordt hiertoe gedwongen doordat de kleding die Benfica heeft meegenomen uit Portugal te zeer lijkt op het rood-wit van Ajax. Benfica speelt nu in de vertrouwde kleding: rood shirt, witte broek.

De Uefa-reglementen schrijven voor dat de uitspelende ploeg de outfit aanpast aan het tenue van de thuisploeg. Als de kleding van beide teams in de ogen van de scheidsrechter onvoldoende contrasteert, moet de ontvangende ploeg om praktische redenen een ander tenue aan doen. Dat is wat Ajax nu moet doen.

Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis zien de arbiters de shirts pas voor het eerst op de wedstrijddag. ‘Een paar dagen voor de wedstrijd krijgen we altijd wel een foto van de Uefa met het shirtvoorstel. Op basis van die plaatjes denk je dat het in orde is, maar als je de shirts dan naast elkaar ziet liggen, kun je er soms achter komen dat ze wel heel erg op elkaar lijken.’

De scheidsrechter snapt wel dat sommige arbiters moeilijk doen over bepaalde tenues. ‘Soms denk ik dat het in orde is, maar zeggen mijn assistenten dat ze het bij buitenspelsituaties heel lastig vinden om spelers te onderscheiden.’

Nijhuis zegt dat er veel voorwaarden zijn bij het kiezen van de goede kleding. ‘De tenues van de scheidsrechters en spelers mogen zelfs niet te veel lijken op die van de ballenjongens. Soms wisselen keepers ook nog eens op het laatste moment van shirt. Daarom neem ik donderdag tegen AC Milan vier kleuren outfits mee.’

Nijhuis maakt het niet vaak mee dat shirts zo vlak voor een wedstrijd nog veranderd moeten worden. ‘Wel heb ik een keer in de rust van tenuekleur moest wisselen, omdat spelers mijn shirt te veel vonden lijken op die van PSV.’