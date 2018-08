Ajax-trainer Ten Hag: ‘Geen enkele ploeg is na de voorbereiding direct klaar’

Dinsdagavond speelt Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena de terugwedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Standard Luik. Trainer Erik ten Hag voelt de druk nu al toenemen.

Ajax speelt vanavond in de derde voorronde van de Champions League een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, maar trainer Erik ten Hag zit nog vol vraagtekens over zijn ideale elftal. ‘Pas na zeven of acht wedstrijden vallen de puzzelstukjes in elkaar’, zei Ten Hag maandag in aanloop naar de return tegen Standard Luik. Die tijd heeft hij echter niet.

Ajax investeerde deze zomer meer dan veertig miljoen euro om na vier jaar weer eens landskampioen te worden en deel te nemen aan de Champions League. De opgelopen averij in de competitieouverture tegen Heracles (1-1) afgelopen weekend heeft de druk op het duel met Standard na de 2-2 in Luik alleen maar doen toenemen. Over zeven of acht wedstrijden kan het seizoen grotendeels al mislukt zijn.

De laatste jaren luidde de kritiek dat Ajax de zaken aan het begin van het seizoen niet op orde had. Directeur spelerzaken Marc Overmars verkocht de beste spelers, maar slaagde er niet in de selectie tijdig op fatsoenlijke wijze aan te vullen waardoor de club in augustus telkens onherstelbare schade opliep.

Overmars anticipeerde dit keer vroeg door onder meer Dusan Tadic en Daley Blind vast te leggen. Daardoor kon Ajax op volle oorlogssterkte aan het seizoen beginnen. Ten Hag: ‘Natuurlijk wil je het zo optimaal mogelijk hebben. Maar welke ploeg is na de voorbereiding direct klaar? Ik denk geen enkele ploeg op de wereld.’

Na een veelbelovende start met twee overwinningen op Sturm Graz is de stemming in Amsterdam voorzichtig aan het omslaan. In Luik verspeelde Ajax een veilige voorsprong (0-2) door in de tweede helft laconiek voor de dag te komen. Afgelopen weekend volgde het lamlendige optreden tegen Heracles. De return tegen Standard kan bepalend zijn voor de toon van de rest van het seizoen.

Tegen Heracles gunde Ten Hag vier basisspelers Frenkie de Jong, Klaas-Jan Huntelaar, Nicolás Tagliafico en Lasse Schöne rust. Het pakte verkeerd uit. Na een uur corrigeerde hij zichzelf door Huntelaar en De Jong alsnog in te brengen. Laatstgenoemde ging centraal achterin spelen op de plek van Blind, die op zijn beurt linksback werd.

Meer vraagtekens

Het rouleren van Ten Hag heeft voor alleen maar meer vraagtekens gezorgd. Wie is de ideale man in het hart van de verdediging naast aanvoerder Matthijs de Ligt? Ten Hag dacht met de ervaren Blind voor meer stabiliteit te zorgen, terwijl De Jong openlijk zijn voorkeur uitsprak voor het middenveld. Maar met Blind als centrale verdediger brengt het spel van Ajax minder verrassing met zich mee, terwijl in Luik een middenveld met De Jong en Schöne na rust compleet werd overlopen.

Ten Hag: ‘Blind is gehaald voor de positie centraal achterin zodat De Jong op het middenveld kan spelen.’ Het is de vraag of het team daar momenteel mee geholpen is. De Jong bewees tegen Sturm Graz en Heracles als centrale verdediger het spel te kunnen versnellen. Blind liet bij het Nederlands elftal al meermaals zien als controlerende middenvelder prima uit de voeten te kunnen.

‘Ik weet nog niet wat de beste balans is voor het team. Blind en De Jong weten dat ze zich op beide posities moeten richten’, aldus Ten Hag, die daaraan toevoegde dat hij niet van plan is Blind als linksback te gaan gebruiken. Volgens de trainer heeft hij daar niet de meeste waarde voor het team.

Ajax presenteerde zich tot nu toe als een elftal vol goede voetballers, maar toonde zich nog niet het hechte team dat Ten Hag voor ogen heeft. In plaats daarvan lag in de tweede helft tegen Standard en Heracles een deken van gemakzucht over de ploeg.

Ten Hag: ‘Als je uit tegen Standard moet, weet je dat je het moeilijk gaat krijgen. Als je dan in de rust met 2-0 voor staat, kan er zoiets in de ploeg sluipen als: de buit is binnen. Dat gebeurde bij ons. Ik heb er in de rust nog op gewezen. Toch maken we in de tweede helft foutjes. Dat is doodzonde.’

In een uitverkochte Johan Cruijff Arena mag Ajax die fouten dinsdagavond niet opnieuw maken. Uitschakeling zou het positieve gevoel van de eerste weken definitief doen verdampen. Bij een goed resultaat is Ajax daarentegen nog maar één horde (Dinamo Kiev of Slavia Praag) verwijderd van het miljoenenbal.