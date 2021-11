Ajax-trainer Erik ten Hag houdt zijn elftal nederig en bescheiden

Ajax-coach Erik ten Hag met zijn spelers tijdens een trainingssessie voorafgaand aan het Champions League-duel van woensdag met Borussia Dortmund. Beeld Maurice van Steen/ANP

Altijd blijft Erik ten Hag bescheiden en zelfs ietwat nederig, het hoofd lichtjes gebogen als hij tot de pers spreekt. Ook als hij thuis met 4-0 heeft gewonnen van Borussia Dortmund en de internationale wereldpers de loftrompet heeft gestoken op het Amsterdamse spel. Het is vermoedelijk een van de redenen waarom hij zo past bij Ajax, dat de neiging heeft het leven soms wat gemakkelijk op te vatten.

En dus zegt Ten Hag dat Dortmund nog steeds favoriet is voor de eindzege in de groep, ondanks die 4-0 en drie punten voorsprong. Hoe ongeloofwaardig dat ook klinkt. ‘We zullen heel erg goed moeten zijn’, kijkt hij vooruit naar de wedstrijd van woensdag in Duitsland, in speelronde vier van de Champions League. Naast hem zit middenvelder Ryan Gravenberch, wiens gebrek aan focus in kleinere wedstrijden juist gespreksonderwerp is. Heracles - Ajax, afgelopen zaterdag, 0-0. Dat soort duels. Ten Hag: ‘Aanstaan vanaf het begin, daarmee heeft onze ploeg soms moeite. De juiste focus, de juiste energie.’

Gebrand op revanche

Woensdag zal Ajax aanstaan. De landskampioen zou vooral strijden om de tweede plaats in de groep, was de prognose bij de loting. Het is derhalve op zijn minst verrassend dat Ajax woensdag, bij een zege in Dortmund, al na vier duels is geplaatst voor de achtste finales. Het zal vermoedelijk alleen anders lopen dan in Amsterdam, hoe groot de lof ook is, ook op deze dinsdag in het Signal Iduna Park, zoals het vroegere Westfalenstadion officieel heet. Trainer Marco Rose van Dortmund wil alleen geen grote woorden spreken over revanche. ‘Ik ga geen uitspraken doen die ik morgen groot als koppen in de krant zie.’ Maar natuurlijk is Dortmund gebrand op revanche.

Rose is aimabel. Hij zit voor zijn persconferentie tijd te doden, als Nederlanders hem om een mop vragen. Een Witz. ‘Ik ben slecht in moppen vertellen.’ Als een collega opmerkt dat de wedstrijd in Amsterdam een soort grap was, door die 4-0, lacht hij ontspannen.

Ach, zo’n dikke nederlaag, dat kan gebeuren in voetbal. Dortmund, met veel geblesseerden onder wie topschutter Erling Haaland, ging gewoon door en won sindsdien twee keer in de competitie en eenmaal in de beker. Rose, relativerend: ‘Voetbal is dagelijkse business. Soms denk je ‘s avonds in bed terug aan wat er die dag is gebeurd, maar dan gaat het verder.’ Dat gevoel van ‘Scheisse’, zoals hij zich twee weken geleden uitdrukte, was snel verdwenen. Routinier Mats Hummels: ‘Uitslagen hebben niet per se uitwerking op de volgende wedstrijd. Je kunt er na een overwinning nooit op vertrouwen dat je de volgende wedstrijd weer wint, en andersom is het ook zo na een nederlaag.’

Erop kletsen

De 32-jarige Hummels is onder meer wereldkampioen van 2014. Hij lacht minzaam. ‘We zullen een ander gezicht laten zien. Wij willen nu dominant zijn. We mogen Ajax niet te gemakkelijk balbezit gunnen.’ Rose heeft veelvuldig contact met Frank Wormuth, de trainer van Heracles, een van zijn docenten op de Duitse trainersopleiding. Hij weet hoe Heracles Ajax jaar in jaar uit bestrijdt, afgelopen zaterdag weer met die 0-0 tot gevolg. Erop kletsen, de lange bal spelen als het moet. Een beetje ‘gemeen’ zijn op zijn tijd.

Zelfs zo’n tactiek is geen garantie voor succes. Rose haalt zijn schouders op over opmerkingen dat Dortmund niet in staat was de tactiek te wijzigen in de Arena. ‘Ajax doet ook meestal hetzelfde: 4-3-3, met veel beweging, met backs die opkomen en soms in het centrum van de aanval opduiken. Wij kunnen best besluiten om hoog druk te zetten. Als dat lukt, kan dat voordelig voor ons uitpakken. Lukt het niet, dan zal Ajax ons verslaan door scherp te counteren, met veel dynamiek.’ En ja, die nederlaag was afgetekend, maar in delen van de wedstrijd hield Dortmund stand, al deugde de lichaamstaal niet altijd.

Gelbe Wand

Ajax geniet bij voorbaat van het indrukwekkende decor, hoewel het stadion niet is uitverkocht. Borussia Dortmund is groot, al is de zogenoemde Gelbe Wand achter een van de doelen niet zo imponerend gevuld als in de competitie. In Europa zijn staanplaatsen op de beroemde tribune reglementair zitplaatsen, wat de capaciteit terugbrengt van 80 duizend tot pakweg 65 duizend.

Verder is alles groot bij Dortmund, ook de clubwinkel, die in de herfstlucht fonkelt van de kerstsfeer. Vooraan liggen bakken vol met adventskalenders, met chocolaatjes achter elke speler. Ook de maisballetjes met kaassmaak zijn populair, om te knabbelen als de spanning oploopt.