Ajax toont zich slechte verliezer na nederlaag in finale tegen PSV

Erik ten Hag en zijn spelers staan er bedremmeld bij na de verloren bekerfinale. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax is de ballon die langzaam leegloopt, na een avontuurlijke vlucht tot ver over de landsgrenzen. Hegemonie van bijna vier jaar in Nederland. Menigeen probeert naarstig lucht bij te blazen, maar dat blijkt onmogelijk via het lubberende knoopje. De ballon oogt verschrompeld. Nog even laten hangen? Het zal wel moeten, met nog een maand te gaan tot de ontknoping in de eredivisie.

Het is ook geen schande. Zo gaat dat met ballonnen, en ook in topsport trouwens, zeker in huidige tijden, waar spelers na succes relatief snel iets anders willen. Een grotere club, een ballon die nog verder draagt over het landschap. Op het eind van zo’n periode kom je, zoals Ajax, opponenten tegen die puur qua voetbal nog steeds wat minder zijn, doch gretiger, of die wat meer geluk hebben op de juiste momenten. Op wier zege in elk geval niet zoveel valt af te dingen. Dan is het sportief om dat te erkennen, maar dat lukt ze nooit zo goed bij Ajax. ‘Als een ploeg had verdiend te winnen’, trapte trainer Erik ten Hag af. De rest van de zin kan iedereen invullen.

Geen schoonheidsprijs

Hoe PSV knokte, scoorde op de juiste momenten, tegenhield en op de knieën ging na de zege, was prachtig. Het spel verdiende geen schoonheidsprijs in esthetische zin, want veel meer dan ballen naar voren rammen om snelle mannen aan het werk te zetten was het niet meer op het eind. Maar het was hartverwarmend; een team dat hongerig is naar succes, dat jaren tot vervelens toe heeft moeten horen en ondervinden dat Ajax beter was.

PSV incasseerde de beloning voor volharding, voor vijf topminuten na rust, met een goal van Erick Gutiérrez na een vrije trap en eentje van Gakpo, na een mislukte pass van Lisandro Martínez, een zalige dribbel en niet reageren van doelman Maarten Stekelenburg. Daarmee was de 0-1, een heerlijk schot van Ryan Gravenberch, meer dan weggewerkt.

Het gedrag van de opgestapte directeur Marc Overmars, na seksueel grensoverschrijdend gedrag, de roulette met doelmannen, met André Onana officieel geblesseerd, leidend tot de oude man zonder ritme in het doel in de finale. De mislukte zet van het passeren van topschutter Sébastien Haller, ten gunste van de snellere Brian Brobbey. Zo stapelt het slechte nieuws bij Ajax zich op.

Het blijven zwijgen over de transfer van de trainer naar Manchester United zal zijn reden hebben, maar het levert telkens nieuwe vragen op, net als de gok met het inbrengen van de van PSV overgenomen Mohamed Ihattaren. ‘Pardon’, stelde Ten Hag de wedervraag, op de vraag of dat een provocatie was. Hij liet een talent invallen dat misschien de kentering had kunnen bewerkstelligen.

Strafschop?

Natuurlijk had Ajax kunnen winnen. Want de overtreding van Joey Veerman op Dusan Tadic had zomaar een strafschop kunnen zijn, moeten zijn zelfs, en twee doelpunten waren minimaal buitenspel. Maar buitenspel is buitenspel. Het was jammer dat Ten Hag meteen begon over die strafschop, vroeg in de wedstrijd en zeker niet beslissend. Hij toonde zich bijna net zo’n slechte verliezer als collega Roger Schmidt een paar maanden geleden.

‘Give the Cup to Ajax’, riep Schmidt destijds woedend, in de competitie, toen Blind de bal al dan niet binnenhield voor de beslissende 1-2 van Noussair Mazraoui, waardoor Ajax een voorsprong nam op PSV in de competitie die inmiddels vier punten bedraagt. Per saldo is niet zoveel veranderd met de invoering van de VAR, afgezien van fouten die zijn verdwenen. Interpretatie blijft. Wie vroeger voor- en nadelen van arbitraal handelen optelde en aftrok en tot de slotsom kwam dat iedereen per saldo krijgt wat hem toekomt, kan nu hetzelfde doen bij de VAR. De ene keer zit het mee, de andere keer tegen.

Nu sprak Ten Hag mysterieus over ‘machten en krachten die je niet kunt beschrijven. Alles zat tegen. Het leek alsof we tegen meer dan elf spelers speelden.’ In het licht van het voorgaande leek dat een aanklacht tegen de arbitrage, maar dat ontkende hij. Voor de vijf finales in de competitie verwacht hij dat Ajax de rug recht en de titel binnensleept. Dat zal misschien lastig blijken. PSV heeft niets meer te verliezen en breekt mogelijk met de traditie, door op 8 mei opnieuw te winnen in de Kuip, nu van Feyenoord, dat dan net tegen Marseille heeft gevoetbald. ‘Nu moeten wij pak schaal’, zei Tadic. ‘Dat is de belangrijkste prijs.’