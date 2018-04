Ajax toont joelend publiek de 'verkeerde' kampioensschaal: die van de eerste divisie

Algemeen directeur Edwin van der Sar incasseerde een pijnlijk fluitconcert tijdens zijn toespraak bij het afscheid van de Ajacieden Dijks en Viergever. De onverstaanbare trainer Erik ten Hag werd uitgejoeld bij zijn dankwoord, want ook de 3-0-zege op AZ kon de malheur van een mislukt seizoen niet wegnemen. De schaal die in de Arena werd getoond was voor de 'verkeerde' kampioen Jong Ajax, dat zaterdag de titel veroverde in de eerste divisie.



Ajax werd weggeblazen in de kampioenswedstrijd van PSV, AZ was vorige week in de bekerfinale tegen Feyenoord een karikatuur van zichzelf.