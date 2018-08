Ajax stelt groepsfase Europa League veilig en neemt eerste horde in seizoen van de revanche

In wat het seizoen van de revanche moet worden, heeft Ajax de eerste horde genomen. Zonder in de problemen te raken, rekende de ploeg van trainer Erik ten Hag in de tweede voorronde van de Champions League af met Sturm Graz (1-3).

Klaas-Jan Huntelaar ziet zijn 0-1 achter doelman Siebenhandl in het doel stuiteren. Foto ANP

In de knusse Merkur Arena (15 duizend supporters) hadden de Amsterdammers alleen een korte fase in de eerste helft last van de thuisploeg. Met het doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar vijf minuten voor rust verdween het laatste restje hoop bij de nummer twee van Oostenrijk. In de tweede helft voetbalde Ajax de wedstrijd volwassen uit.

Het contrast met de voorgaande jaren is groot. Toen verkocht Ajax aan het begin van het seizoen telkens voor miljoenen haar beste spelers, maar slaagde er niet in om de selectie op fatsoenlijke wijze aan te vullen. Door die afwachtende houding begon het telkens met een achterstand aan het seizoen. Dit keer gaf directeur spelerszaken Marc Overmars al meer dan 41 miljoen euro uit aan versterkingen.

Uit een analyse die hij samen met trainer Erik ten Hag had gemaakt, was gebleken dat Ajax behoefte had aan spelers uit de middencategorie – mid-twintigers met ervaring. Er gaapte een gat tussen talenten als De Ligt (18) en Dolberg (20) enerzijds en Huntelaar (34) en Schöne (32) anderzijds. Met de komst van de 28-jarige Blind, de één jaar oudere Tadic en de iets jongere Labyad (25) werd de leemte opgevuld.

Gemiste kansen

Tegen Strum Graz had Ten Hag een plek voor Tadic ingeruimd. Het ging ten koste van Donny van de Beek. De Serviër, die overkwam van Southampton, had Ajax na vijf minuten een kickstart kunnen bezorgen, maar wist oog in oog met doelman Siebenhandl niet te scoren. Niet veel later faalde ook Huntelaar in kansrijke positie.

Door de gemiste kansen leek Ajax het nog even lastig te krijgen toen de thuisploeg zich na twintig minuten plots oprichtte. Het was de fase waarin de kwetsbaarheid van Ajax aan het licht kwam. De ploeg van Erik ten Hag gaf in de omschakeling te veel ruimte weg. Sturm Graz kon telkens eenvoudig het middenveld oversteken. Tot grote kansen leidde het niet omdat de ploeg te weinig met de geboden ruimte deed.

Met de kwaliteitsinjectie heeft Overmars een vergrootglas op Ten Hag gelegd. Vorig seizoen borduurde hij grotendeels voort op het werk van zijn voorganger Marcel Keizer. Zonder succes. Nu heeft hij zijn ploeg in de voorbereiding naar wens kunnen boetseren. Een tweede plek in de eredivisie wordt niet langer geaccepteerd.

Brede selectie

Ten Hag kan werken met een brede selectie. Woensdag was Van de Beek de klos, en ook Blind en Labyad begonnen op de bank. De club houdt nog altijd rekening met een vertrek van Ziyech terwijl Barcelona nog steeds interesse zou hebben in Frenkie de Jong.

In Oostenrijk doorstond Ajax de eerste test eenvoudig. De ploeg begon overtuigend aan het duel. Vooral Tadic liet zich gelden de eerste minuten. Opvallend was ook het spel van Carel Eiting. Het jeugdexponent mocht na zijn goede optreden vorige week opnieuw in de basis beginnen en was betrokken bij zowel de 0-1 van Huntelaar als de 0-2 van Tadic. Een kwartier voor tijd maakte Huntelaar op aangeven van de ingevallen Wöber zijn tweede van de avond. Het knullige eigen doelpunt van Onana kort voor tijd – hij vergat de terugspeelbal van De Ligt aan te nemen – deed Ajax geen pijn.

Om tot het miljoenenbal te reiken moet Ajax in de derde voorronde zien af te rekenen met Standaard Luik. Als Ajax de Belgen verslaat, wacht in de play-offs de laatste horde. Lukt dat niet, dan is Ajax in ieder geval verzekerd van de groepsfase van de Europa League.