Ajax start met ruime zege, maar heeft nog veel werk te verrichten

Mohammed Kudus heeft Ajax naar de verlossende 2-1 voorsprong geschoten. Beeld ANP

Het nieuwe Ajax mist nog van alles. Samenhang en scorend vermogen bijvoorbeeld. Pas een kwartier voor tijd neemt de ploeg die voor de verandering eens niet als favoriet voor de titel geldt zaterdag afstand van Heracles, dankzij uitblinker Mohammed Kudus. Hij neemt de mooie voorzet van Benjamin Tahirovic behendig aan en plaatst de bal in de verre hoek.

De traptechniek van Branco van den Boomen, de flair van Jakov Medic, de kunst van Kudus. De werklust. Ajax is een team met potentie. Maar ook: de gemiste kansen van vooral Brian Brobbey, de talloze misverstanden, de paniek soms achterin, bij het wegwerken van de bal. Te veel mislukte acties van de nieuwe aanvoerder Steven Bergwijn, al blijft hij op jacht naar succes en beslist hij het duel vijf minuten voor tijd na een mooie dribbel en een geplaatst, diagonaal schot, waarna hij in blessuretijd ook nog een strafschop benut.

Een andere kwestie: het vinden van de ideale aanvallende middenvelder. Kenneth Taylor blijft vrij anoniem en wordt na een uur vervangen door Davy Klaassen. Van de ouverture van Ajax, thuis tegen Heracles, valt best te genieten op de mooie zaterdagavond. Ook vanwege het uitstekende verweer van Heracles, dat keihard werkt en echt een team is, met beenhard spel soms, en dat bovendien over fijne, snelle voetballers beschikt om counters vorm te geven. Emil Hansson en Abed Nankishi zijn voortdurend dreigend. Het nieuwe Ajax is van goede wil, maar vooralsnog geen elftal dat in de buurt komt van het niveau van ploegen uit een vrij recent verleden, al werkt het fanatisme op het veld aanstekelijk.

Knal van debutant Medic

Het is daarom best een opwindende avond, al zijn er te veel onderbrekingen, tot een kapot net aan toe. Sensationeel is de eerste Amsterdamse goal van de competitie. Jakov Medic, Kroaat, 24 jaar, een van de nieuwelingen en voor een paar miljoen gekocht van Sankt Pauli uit de Tweede Bundesliga, normaal geen biotoop waaruit Ajax put. Hij legt de bal goed voor zijn rechterbeen, in de blessuretijd van de eerste helft. Niemand valt hem aan. Dus hij schiet, van 30 meter. Met gezwinde snelheid slaat de bal in, buiten bereik van de uitstekende doelman Michael Brouwer: 1-1. Het stadion ademt massaal uit, van opluchting. Medic is sowieso opvallend aanwezig. Hij passt goed, voetbalt met rechts en links en is met zijn lengte van 1,91 meter gevaarlijk bij hoekschoppen.

En zijn doelpunt is nodig ook, want Ajax staat al een tijdje met 1-0 achter, na zo’n misverstand waarvan er nog een beetje te veel zijn om van een goed optreden te kunnen spreken. Anass Salah-Eddine raakt de bal verkeerd na een voorzet van Emil Hansson, waarna de bal via Jorrel Hato voor de voeten van spits Mario Engels rolt.

Zo’n eerste duel is ook een zaak van het uitzien naar nieuwelingen, al is het linkeroor van directeur voetbalzaken Mislintat bijna vergroeid met de mobiele telefoon, in zijn jacht op meer aanvullingen van de selectie, nadat alweer voor 120 miljoen is verkocht (Jurriën Timber, Edson Alvarez, Calvin Bassey en Mohamed Daramy) en veel minder is uitgegeven. Dat is ook de bedoeling, want Ajax moet op de centjes letten.

Nieuwe krachten

Trainer Maurice Steijn, ook nieuw, heeft vooraf gezegd dat Ajax klaar is voor de competitie, al weet hij dat de selectie niet compleet is. In de aanloop had hij gezegd dat de spelers hard werken en veel plezier hebben samen. Ja, in de wedstrijd is Ajax slordig, al is dat vaak ook een kwestie van kwaliteit. De Bosniër Benjamin Tahirovic is een rustige controlerende middenvelder met inzicht en een uitstekende traptechniek. Branco van den Boomen, gekomen van Toulouse, strooit met heerlijke passes. Hard, strak, over de hele breedte van het veld.

Mohammed Kudus, die al een tijdje bij Ajax speelt, is een kunstenaar. Het is te hopen voor Ajax dat hij blijft, al is zo’n wedstrijd ook weer een sollicitatie. En Heracles dan, de kampioen van de eerste divisie vorig seizoen? Het elftal van voormalig spits John Lammers was toen een doelpuntenmachine en voetbalt nu logischerwijs met meer defensieve bedoelingen, om te overleven in de eredivisie. Heracles voetbalt uitstekend, met een plan, geconcentreerd, met de nodige hardheid ook en voorin met snelheid.

Geregeld is daar een onderbreking, waarvan de langste vanwege de botsing tussen doelman Gerónimo Rulli van Ajax en spits Jizz Hornkamp. Rulli blijft minutenlang liggen en verlaat het veld per brancard, waarna niet de nieuw aangetrokken doelman Diant Ramaj hem vervangt, maar Jay Gorter. Ajax krijgt natuurlijk veel meer kansen dan Heracles, zeker in de tweede helft, als Heracles steeds meer moeite krijgt om Ajax op afstand te houden en Brobbey na de zoveelste kans met de hand op het gras slaat van frustratie. Dat uiteindelijk nog doelpunten vallen, is logisch. Maar de opluchting in het stadion is groot, en dat is begrijpelijk.